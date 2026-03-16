Erőteljes kiállás Székely János püspök mellett

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. március 16. 11:36

Erőteljes kiállás tapasztalható Székely János katolikus püspök mellett, akit az elmúlt időszakban éles hangú liberális bírálatok értek.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) ősszel megválasztott új elnökét azt követően támadták hevesen, hogy a Telexnek adott interjújában következetesen kiállt a katolikus tanítás mellett – azaz hitbéli meggyőződéséért érték bírálatok. Azt követően, hogy a szombathelyi megyéspüspök nyomatékosította, a nyugati világban alapvető értékek inogtak meg, a gyermekvállalást pedig „a szív kérdéseként” írta le, beszélt az élet védelmének jelentőségéről és bemutatta tudományosan megalapozott fenntartásait a lombikprogrammal kapcsolatban is.

Határozottan kiállt a keresztény antropológia mellett, hangsúlyozva, hogy az egyház természetesen nem értékeli bűnként az azonos neműek egymás iránt érzett vonzalmát, a hiteles út azonban nem e vonzalom megélésében, hanem a kivezető út megtalálásában fedezhető fel. Az MKPK elnökének szavai nagy port kavartak, a liberális sajtó és több civil szervezet gyakorlatilag azt kérte számon a püspökön, hogy miért nem az ő álláspontjukat osztja saját, hitből fakadó meggyőződése helyett. Voltak, akik odáig mentek, hogy egyenesen azt követelték, a keresztény tanítás mellett bátran kiálló püspök távozzon a püspöki konferencia éléről. Az MKPK múlt héten zajlott tavaszi ülésszakán azonban nem került szóba Székely püspök pozíciója.

Az üléseken rendre jelen lévő forrásunk érdeklődésünkre azt hangsúlyozta, a magyar püspökök körében teljes egység van az egyház társadalmi, etikai és hittani tanításával kapcsolatban, több nyugati püspöki testülettel szemben itthon senki sem kérdőjelezi meg az alapvető (hit)igazságokat és tanításokat, így fel sem merült, hogy a liberális követelésekről egyáltalán szólni érdemes. Érdekes ugyanakkor az interjú háttere is. Egy, a történtekre rálátó forrásunk elmondta: a liberális lap arra számíthatott, hogy a püspök – ismerve a lap olvasótáborát és annak értékrendjét – igyekszik majd megfelelni a fogadóközeg elvárásainak és kevésbé ragaszkodik majd a katolikus tanításhoz. Az első megkeresésre válaszul a püspök majdnem hétoldalas választ dolgozott ki, majd a lap további kérdéseire ismét három oldalnyi választ küldött, hogy minden újságírói kérdésre kimerítő választ adjon. A lap ezt követően sokáig visszatartotta az interjút – mint forrásunk mondja, „nem azt kapták, amire számítottak” –, végül közölték azt.

Ezt követően igyekeztek többen botrányosnak keretezni mindazt, amit a püspök elmondott, azaz tulajdonképpen azért kérni számon a katolikus egyház egyik püspökét, mert a katolikus egyház tanítását vallja és hirdeti. De Székely János mellett többen is felemelték szavukat a közösségi médiában és a katolikus közéleti diskurzusban egyaránt. Míg tőlünk nyugatabbra mindennapos, hogy egy papot, illetve püspököt hitéért, egyháza tanításáért igyekeznek pellengérre állítani, Közép-Európa egyháza még most tanulja ezt a jelenséget.

És most tanulja az immunreakciót is. A legautentikusabb válaszként számos pap és hívő imádkozott az MKPK püspökéért, a konzervatív-értékvédő CitizenGO pedig az online térben kezdett támogató kampányba: a szervezet felhívására több mint 11 ezer ember biztosította támogatásáról Székely Jánost. Mint Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi kampányigazgatója lapunknak elmondta, azért érezték szükségét a támogató akciónak, mert a liberális sajtó erős nyomást helyezett Székely Jánosra és a saját véleményét kívánta a hívekre erőltetni.

Emlékeztetett: a szervezet magyarországi közössége már több esetben emelte fel szavát a vallásszabadság érdekében, például akkor, amikor Karácsony Gergely pártja, a Párbeszéd-Zöldek nyilvános kiállítás keretében a kommunista időket idéző propagandamódszerekkel igyekezett támadni az egyházat. Ez hívek sokaságát sértette, a szervezet pedig kötelességének érezte, hogy nekik hangot adjon, a támadást pedig határozottan visszautasítsa.

Bár a CitizenGO nem katolikus szervezet, de keresztény alapokon áll, így kötelességének érezte, hogy a teljes magyar püspöki testületet támogatásáról biztosítsa. „Székely János most biztosabban ül az elnöki székben, mint valaha” – fogalmaz Teleki Béla. A kampányigazgató információi szerint a püspöki kar egységesen áll Székely mögött és áll ki továbbra is az életvédelem ügye, a keresztény antropológia és az emberi méltóság mellett, megerősítve az egyház hagyományos tanítását.

Teleki Béla hangsúlyozza; bátorságra vall a baloldali sajtóban is következetesen tanúságot tenni a hit és a katolikus értékek mellett, ezért Székely János minden elismerést és támogatást megérdemel. Mint mondja, továbbra is ott lesznek azok mellett, akiket hitbéli meggyőződésük miatt támadások érnek. Meglátása szerint külföldről támogatott szervezetek végeznek olyan aktivista lobbimunkát a magyar egyházakkal szemben, amelyekkel kapcsolatban a magyar állampolgároknak következetesen fel kell emelniük a szavukat. Nem hangzatos címekre és a liberális sajtó értékdiktatúrájára kell hallgatni, hanem felelősen, hitünkből fakadóan gondolkodni és cselekedni – hívja fel a figyelmet a CitizenGO magyarországi kampányigazgatója.