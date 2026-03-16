Hogy látta a nemzetközi sajtó a Békemenetet?

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. március 16. 12:37

A nemzetközi sajtó is kiemelt figyelmet szentelt a 12. Békemenetnek, és ezen belül Orbán Viktor beszédének is.

A Reuters beszámolójában kiemelte, hogy az idei nemzeti ünnep kiemelten fontos volt, hiszen éppen a kampányidőszak hajrája előtt kínált kiváló lehetőséget a mozgósításra. A hírügynökség beszámolója szerint rengetegen vonultak utcára Orbán Viktor és a kormánypártok támogatása mellett a Békemenet során. A tudósítás emellett azt is kiemelte, hogy a miniszterelnök beszédében történelminek nevezte a közelgő választásokat.

„Nem úgy kell nyernünk, mint négy évvel ezelőtt, hanem jobban. Nem annyi szavazatra van szükségünk, mint négy évvel ezelőtt, hanem többre” – mondta. „Történelmi győzelmet kell aratnunk, mert a következő kormánynak történelmi felelőssége lesz” – idézte a miniszterelnök szavait a Reuters.

Az Euronews beszámolója is kiemelte a résztvevők számát, valamint hogy a miniszterelnök a háború és a béke közötti összecsapásként írta le a közelgő választást. A portál egyúttal kiemelte Orbán Viktor azon szavait, amelyek szerint csak a jelenlegi kormány képes garantálni, hogy Magyarország kimaradjon a konfliktusból, írja az Origo. Egyúttal beszámoltak róla, hogy Orbán Viktor beszédében ismét felszólította Ukrajnát a beavatkozási kísérletek, a fenyegetések és a zsarolások felfüggesztésére.

A Deutsche Welle szintén tömegről ír, akik a miniszterelnök és a kormánypártok támogatása érdekében utcára vonult. A német közszolgálati média szerint Orbán Viktor támogatói egyértelművé tették, hogy nem kérnek az ukrán zsarolásból, a miniszterelnök maga pedig beszédében élesen kritizálta Kijevet és Brüsszelt is.

Orbán Viktor egyébként tudósítás szerint a háborút, a migrációt emelte ki a hazánkra leselkedő legfontosabb veszélyek között. A Kyiv Independent beszámolója szerint az utcák megteltek a politikai pártok támogatóival, Orbán Viktor és szövetségesei pedig egyértelmű üzenetet küldtek az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij számára. A portál egyúttal kiemelte, hogy a miniszterelnök beszédében ismét leszögezte, hogy hazája nem fog Ukrajnáért harcolni. A portálnak egyébként sikerült megszólaltatnia egy résztvevőt is, aki arról beszélt, hogy 24 éves fiatalként aggasztják azok a fejlemények, amelyek az Európai Unió felől érkeznek, és amelyek egy háborús előkészületre utalnak.