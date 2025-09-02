A Mátyás-templomban felcsendülő koncert

2025. szeptember 2. 16:05

A Mátyás-templomban Barokk koncerttel indul szeptember 12-én a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek (MRME) új évada - egyebek mellett erről beszélt Héja Domonkos, az MRME fő-zeneigazgatója kedd reggel a közszolgálati médiában.

Héja Domonkos az M1 Ma reggel című műsorában kiemelte: szeptembertől kiemelt figyelmet kap a Magyar Rádió Énekkara, amely ebben az évadban ünnepli fennállásának 75. évfordulóját.

A jubileum alkalmából egy oratóriumbérletet is meghirdettek, amelynek az első hangversenyén, szeptember 24-én Mendelssohn Paulus című oratóriumát adják elő a Zeneakadémián.

A koncerten közreműködik a Magyar Rádió Zenekara is, Kovács János vezényletével. Ezen a koncerten derül fény arra, kik kapják az Évad Művésze díjakat a zenekar és énekkar művészei közül - tette hozzá.

Kitért arra, hogy az énekkar Csillag Béni karnaggyal is fellép majd, akivel egyéb művek mellett Herbert Howells ritkán hallható Requiemjét is előadják.

Idén is meghirdették a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának Variációk kamarazenére című sorozatát.

Elmondta, hogy a műsor összeállításában a Magyar Rádió Zenekarának tagjaiból alakult együttesek teljesen szabad kezet kapnak. Így ezek a hangversenyek egyrészt örömzenéléssé válnak, másrészt remek tréninget jelentenek a muzsikusoknak, akik ilyenkor a zenekari játékból kilépve szólistaként tudnak szerepelni.

Az évad során több külföldi művész is érkezik vendégként a zenekarhoz, az egyik koncertet például Erik Bosgraaf vezényli majd. A holland furulyaművész és zenetudós mellett a Magyar Rádió Zenekarának művészei is közreműködnek szólistaként ezen a hangversenyen a Zeneakadémia Nagytermében.

Beszélt arról is, hogy az idei évadban olasz estet rendeznek a Müpában, a Női energiák című hangversenyen pedig Delyana Lazarova a Utah-i Szimfonikusok és a BBC Skót Szimfonikus Zenekar vezető vendégkarmesterével és a fiatal moldovai hegedűművésszel, Lilia Pocitarival találkozhat a közönség.

A nemzetspecifikus estek között emellett szerepel egy brit est is, Howard Williams karmester közreműködésével

- hangzott el.

A fő-zeneigazgató a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának is a vendége volt, ahol egyebek mellett arról beszélt, fontosnak tartja, hogy legyenek olyan programjaik - köztük anyák napi, Mikulásváró és farsangi rendezvények - amelyeken az egész család részt vehet. Ezekkel a programokkal a nagyszülők, szülők mellett a gyerekeket is szeretnék megszólítani.

Az MRME idei évadjának programjairól a radiomusic.hu oldalon olvasható részletes információ.

mti