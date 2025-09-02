A Mátyás-templomban felcsendülő koncert

A Mátyás-templomban Barokk koncerttel indul szeptember 12-én a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek (MRME) új évada - egyebek mellett erről beszélt Héja Domonkos, az MRME fő-zeneigazgatója kedd reggel a közszolgálati médiában.
Héja Domonkos az M1 Ma reggel című műsorában kiemelte: szeptembertől kiemelt figyelmet kap a Magyar Rádió Énekkara, amely ebben az évadban ünnepli fennállásának 75. évfordulóját.
A jubileum alkalmából egy oratóriumbérletet is meghirdettek, amelynek az első hangversenyén, szeptember 24-én Mendelssohn Paulus című oratóriumát adják elő a Zeneakadémián.
A koncerten közreműködik a Magyar Rádió Zenekara is, Kovács János vezényletével. Ezen a koncerten derül fény arra, kik kapják az Évad Művésze díjakat a zenekar és énekkar művészei közül - tette hozzá.
Kitért arra, hogy az énekkar Csillag Béni karnaggyal is fellép majd, akivel egyéb művek mellett Herbert Howells ritkán hallható Requiemjét is előadják.
Idén is meghirdették a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának Variációk kamarazenére című sorozatát.
Elmondta, hogy a műsor összeállításában a Magyar Rádió Zenekarának tagjaiból alakult együttesek teljesen szabad kezet kapnak. Így ezek a hangversenyek egyrészt örömzenéléssé válnak, másrészt remek tréninget jelentenek a muzsikusoknak, akik ilyenkor a zenekari játékból kilépve szólistaként tudnak szerepelni.
Az évad során több külföldi művész is érkezik vendégként a zenekarhoz, az egyik koncertet például Erik Bosgraaf vezényli majd. A holland furulyaművész és zenetudós mellett a Magyar Rádió Zenekarának művészei is közreműködnek szólistaként ezen a hangversenyen a Zeneakadémia Nagytermében.
Beszélt arról is, hogy az idei évadban olasz estet rendeznek a Müpában, a Női energiák című hangversenyen pedig Delyana Lazarova a Utah-i Szimfonikusok és a BBC Skót Szimfonikus Zenekar vezető vendégkarmesterével és a fiatal moldovai hegedűművésszel, Lilia Pocitarival találkozhat a közönség.
A nemzetspecifikus estek között emellett szerepel egy brit est is, Howard Williams karmester közreműködésével
- hangzott el.
A fő-zeneigazgató a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának is a vendége volt, ahol egyebek mellett arról beszélt, fontosnak tartja, hogy legyenek olyan programjaik - köztük anyák napi, Mikulásváró és farsangi rendezvények - amelyeken az egész család részt vehet. Ezekkel a programokkal a nagyszülők, szülők mellett a gyerekeket is szeretnék megszólítani.
Az MRME idei évadjának programjairól a radiomusic.hu oldalon olvasható részletes információ.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
A kárpátaljai magyarok számára a legnagyobb védelem az, amit tőlünk kaptak, a magyar állampolgárság. Ez számukra az életet jelenti, mert ez tette lehetővé, hogy eleve el tudtak menekülni Ukrajnából, és nem vitték ki őket egy olyan frontra, egy olyan háborúba, amihez semmi közük.
-
A lányok úgy nőhetnek majd fel, hogy amikor pályakezdőként dolgozni kezdenek, 25 éves korukig nem fizetnek jövedelemadót, ha pedig gyermeket vállalnak, akkor utána sem, tehát egész életükben adómentesek lesznek – mondta el a frakcióvezető.
-
Kiss Gy. Csaba életútját tekintve bizton elmondhatjuk, hogy egyedülállóan célratörő út az övé. Az 1966-os lengyelországi autóstopos utazástól kezdve haláláig az ott gyűjtött és a későbbiekben bővített élményekkel és ismeretekkel ellátva alakította ki a mindmáig ható és érvényes magyar közép-európai politikát, nemzetpolitikai célrendszert.