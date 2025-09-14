Donald Trump köszönetet mondott a Szövetségi Nyomozó Irodának Charlie Kirk gyilkosának gyors letartóztatásáért

2025. szeptember 14. 09:04

Donald Trump amerikai elnök köszönetet mondott a Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI) és Kash Patel igazgatónak a Charlie Kirk elleni merénylet feltételezett elkövetőjének gyors letartóztatásáért szombaton.

"Nagyon büszke vagyok az FBI-ra, Kash-re és mindenki másra, kiváló munkát végeztek" – fogalmazott az elnök a Fox News Digitalnak adott nyilatkozatában arra reagálva, hogy a bűncselekmény elkövetése és a gyanúsított letartóztatása között csupán 33 óra telt el.

A Szövetségi Nyomozó Iroda szombaton nyilvánosságra hozta a vizsgálat további részleteit, amely a konzervatív politikai kommentátor és aktivista halálának ügyében zajlik. E szerint Tyler Robinson, a feltételezett elkövető szeptember 10-én, a merénylet napjának reggelén egy órát töltött a helyszínen valószínűleg terepszemlét tartva, majd nem sokkal déli 12 óra, a Charlie Kirk által tartott vitafórum kezdete előtt tért vissza, ahol felment az egyik egyetemi épület tetejére egy külső lépcsőn.

A háztető legmagasabb pontján 12:22-kor foglalta el a pozíciót, ahonnan 1 perccel később leadta a halálosnak bizonyult egyetlen lövést. A nyilvánosságra hozott felvételek alapján ezt követően az épület hátsó részén leugrott az ott mintegy 3 méter magas tetőről és egy lakónegyed felé távozott.

Az FBI által közölt részletek szerint a térfigyelő kamera felvétele alapján Tyler Robinson apja, fiát felismerve jelentkezett a hatóságnál. A fiatal férfi nem volt az egyetem hallgatója. Orem városától mintegy 4 óra autóútra Utah állambeli lakóhelyén, Washingtonban tartóztatták le csütörtökön, a késő esti órákban.

Charlie Kirk temetését a tervek szerint a jövő hét második felében tartják, és azon részt Donald Trump elnök is. A koporsót J. D. Vance alelnök gépén szállították csütörtökön Utah államból Arizonába, Phoenixbe, ahol Charlie Kirk családjával élt.

Az özvegy, Erika Kirk péntek este élő, az interneten és televízióban is sugárzott videóüzenetben emlékezett férjére. Közölte, hogy a Charlie Kirk által alapított és működtetett Turning Point USA konzervatív hálózatot fenntartják és szélesítik, valamint a hozzá kapcsolódó podcast is tovább működik. "Azok, akik ezt tették, nem is tudják, hogy mit szabadítottak el" – fogalmazott az özvegy, aki azt a meggyőződését fejezte ki, hogy férje mártírként halt meg.

A beszéd helyi idő szerint szombat délig a közösségi médián és a legnagyobb videómegosztón keresztül, valamint televíziós közvetítés révén már több mint 7 milliós nézettséget ért el.

Charlie Kirköt szerdán a Utah állambeli Orem városában, a Utah Valley Egyetemen diákoknak tartott vitafórumon lőtte le a 22 éves Tyler Robinson, a feltételezések szerint politikai okokból. A vádemelés hétfőig várható.

mti