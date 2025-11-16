Orlandói teniszverseny - Udvardy Luca tornagyőztes

Szerző: mti

2025. november 16. 20:08

Magyar tornagyőzelem: Udvardy Luca két játszmában legyőzte a hatodik helyen kiemelt görög Marta Matulát a 30 ezer dollár összdíjazású orlandói ITF tenisztorna vasárnapi döntőjében.

A görög rivális a 415., Udvary pedig a 636. helyen állt a világranglistán, így nem ő számított esélyesnek. A magyar játékos az első szervagémjét elveszítette, de gyorsan felébredt, és három brékkel elhozta az első szettet.

A folytatásban 3:3 után is jött két Udvardy-brék, és innen már megvolt a meccs, amely 1 óra 40 percig tartott.

Eredmény, döntő:

Udvardy Luca-Marta Matula (görőg, 6.) 6:3, 6:3