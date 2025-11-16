Magyar-ír - Csányi Sándor: talán megérdemeltük volna a pótselejtezőt

Szerző: mti

2025. november 16. 22:05

Csányi Sándor csalódottan vette tudomásul, hogy a magyar labdarúgó-válogatott 3-2-re kikapott Írországtól világbajnoki selejtezőmérkőzésen, mert a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke szerint talán megérdemelte volna, hogy pótselejtezőt játszhasson.

A 72 éves sportvezető bő egy órával a lefújás után is könnyes szemmel nyilatkozott, de három rövid mondat után elérzékenyülve távozott.

"Nagyon reménykedtem, hogy legalább a pótselejtezőt elérjük. Talán meg is érdemeltük volna. A végén nagyon hiányzott a koncentráció" - értékelt letörten Csányi Sándor.

Az írek elleni vereséggel csoportjában a harmadik helyen végzett a magyar válogatott, így biztosan nem lesz ott a jövő évi Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő világbajnokságon.