A zaporizzsjai Rivnopillja és Mala Tokmacska elfoglalásáról tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium

Szerző: mti

2025. november 16. 21:08

Elfoglalta az orosz hadsereg a Zaporizzsja megyei Rivnopillja és Mala Tokmacska települést az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.

A donyecki régióban lévő Pokrovszk felmentésével Moszkva szerint az ukrán hadsereg hat alkalommal próbálkozott, egy kitörési kísérlet mellett. A moszkvai védelmi minisztérium közölte, hogy az ukrán hadseregnek ezen a környéken mintegy 280 katonája esett el, valamint egyebek mellett két páncélozott harcjárművet veszített.

A tárca szerint az ukrán hadsereg két sikertelen kísérletet tett a Harkiv megyei Kupjanszk felmentésére és a város térségében mintegy félszáz katonát veszített.

Pokrovszkot és Kupjanszkot az orosz vezérkari főnök október 26-án bekerítettnek nyilvánította.

A vasárnapi összefoglaló értelmében az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, a "különleges hadművelet" övezetében mintegy 1250 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca az eltalált és megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadiipart ellátó energetikai és üzemanyag-objektumokat, egy drónösszeszerelő műhelyt, lőszer-, és anyagi-műszaki raktárakat, Neptun partvédelmi rakéták két kilövőállását, egy amerikai HIMARS sorozatvetőt, egy harckocsit és 11 egyéb páncélozott harcjárművet, egy irányított légibombát, két Neptun irányított nagy hatótávolságú rakétát, négy HIMARS-rakétát, továbbá 197 repülőgép típusú drónt.

Az orosz statisztika szerint elérte a 26 ezret a háború kezdete óta kilőtt ukrán tankok és egyéb páncélozott harcjárművek száma.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek vasárnap ukrán tüzérségi és dróntámadást. Volgográdban lakóházakban keletkezett kár, mintegy félszáz lakót evakuáltak, három civil megsebesült.