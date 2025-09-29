Edzőt buktatott a Ferencváros Csehországban?

Közös megegyezéssel hétfőn szerződést bontott Miroslav Koubek vezetőedzővel a Ferencváros korábbi Európa-ligás ellenfele, a cseh Viktoria Plzen labdarúgócsapata. A klub hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint a 74 éves szakember mellett Jan Trousil másodedző is távozott, megbízott vezetőedzőként Marek Bakos felel a szakmai munka irányításáért, segítője Zdenek Becka lesz.
Koubek 2023 óta irányította a plzeni csapatot, amelynél korábban kétszer is dolgozott, 2015-ben bajnokságot és szuperkupát nyert, míg a 2023/24-es idényben a Konferencia-liga negyeddöntőjéig jutott, jelenleg viszont csak ötödik helyen áll hazája bajnokságában. A múlt hét csütörtöki, Ferencváros elleni 1-1-es döntetlen után a Plzen a hétvégén 1-0-ra kikapott hazai pályán a Zlíntől, a vezetőség pedig az edzőváltás mellett döntött.
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Egy héttel ezelőtt hangzott el a Parlamentben Semjén Zsolt szenvedélyes védőbeszéde az őt sunyi módon pedofíliával vádoló DK-s Arató Gergely felszólalására, amire az ellenzéki sajtó és megmondóemberek egy egész lejárató hecckampányt építettek – valószínűleg külföldi titkosszolgálati segítséggel.
Az Igazságügyi Bizottság hétfő reggel, az Országház Nagy Imre termében tartotta meg idei tizenötödik ülését Vejkey Imre, a testület kereszténydemokrata elnökének vezetésével. Az ülés egyik kiemelt pontja az volt, hogy az ellenzék – élén a Demokratikus Koalícióval – ismét megpróbált politikai tőkét kovácsolni a Szőlő utcai ügy, már rég megcáfolt álhíréből.
Akik ebbe beleszállnak, pontosan tudták, hogy bűncselekményt követnek el, és ennek jogkövetkezménye lesz – szögezte le Orbán Viktor a Harcosok Órája című műsorban, utalva arra, hogy senkit sem lehet bűntelenül pedofil bűncselekmények elkövetelésével vádolni.