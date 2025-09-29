Edzőt buktatott a Ferencváros Csehországban?
2025. szeptember 29. 17:17

Közös megegyezéssel hétfőn szerződést bontott Miroslav Koubek vezetőedzővel a Ferencváros korábbi Európa-ligás ellenfele, a cseh Viktoria Plzen labdarúgócsapata. A klub hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint a 74 éves szakember mellett Jan Trousil másodedző is távozott, megbízott vezetőedzőként Marek Bakos felel a szakmai munka irányításáért, segítője Zdenek Becka lesz.

Koubek 2023 óta irányította a plzeni csapatot, amelynél korábban kétszer is dolgozott, 2015-ben bajnokságot és szuperkupát nyert, míg a 2023/24-es idényben a Konferencia-liga negyeddöntőjéig jutott, jelenleg viszont csak ötödik helyen áll hazája bajnokságában. A múlt hét csütörtöki, Ferencváros elleni 1-1-es döntetlen után a Plzen a hétvégén 1-0-ra kikapott hazai pályán a Zlíntől, a vezetőség pedig az edzőváltás mellett döntött.

MTI
