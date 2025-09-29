Belzebubi vérvád, avagy a Nagy Hátraarc története

Egy héttel ezelőtt hangzott el a Parlamentben Semjén Zsolt szenvedélyes védőbeszéde az őt sunyi módon pedofíliával vádoló DK-s Arató Gergely felszólalására, amire az ellenzéki sajtó és megmondóemberek egy egész lejárató hecckampányt építettek – valószínűleg külföldi titkosszolgálati segítséggel.

2025. szeptember 29. 17:08

Miután Kocsis Máté , a Fidesz frakcióvezetője, Orbán Viktor miniszterelnök és Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter (a titkosszolgálatok irányítója) is részletesen tisztázta a vádakat, és határozott fellépést ígért a rágalmazókkal szemben, különös jelenség tanúi lehettünk a magyar közéletben: nevezzük csak a Nagy Hátraarcnak. Tehát miután kiderült, hogy a rágalmakat a legelemibb tények is cáfolják (a hírhedt Szőlő utcában vagy éppen Ózdon nincs is gyerekotthon, nincs politikusi érintett az ügyben, nincs semmilyen bizonyíték, van viszont egy jól nyomon követhető, az önmagát már sokszorosan lejárató Juhász Pétertől induló rágalomhadjárat),

a kormánybuktatásra is alkalmas narratívát addig lelkesen építő médiumoknak és megmondóembereknek mintha hirtelen megmozdult volna a kényes lelkiismeretük.

Hogy csak néhány címet idézzünk erre a különös pálfordulásra:

Stumpf András a Válasz Online-ban: „Ha nem védjük meg Semjén Zsoltot, olyanok leszünk, mint a NER” (Emlékeztetőül: közvetlenül épp a Válasz Online ellenőrizetlen interjúja egy bizonyos Kuslits Gáborral, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok leváltott vezetőjével robbantotta ki az egész ügyet, aki a rendőrségen maga is tagadta, hogy egy kósza pletykán túl bármilyen konkrét értesülése vagy bizonyítéka lenne).

444: Szőlő utca: ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki. (Emlékeztetőül: a 444 maga is masszívan benne volt a „ Szőlő utca: ez egy olyan fekete kampány, amit nem vezényelt le senki. (Emlékeztetőül: a 444 maga is masszívan benne volt a „ vérvád ” felépítésében, Semjén Zsolt és mások lejáratásában).

Dezső András a Telexben: Pletyka így még vágta nyakon a Fideszt, mint az, ami a Szőlő utcai ügyben terjedt el. (Mielőtt megemelnénk kalapunkat Dezső András objektivitása előtt, azért tegyük hozzá: ez a pletyka nem „elterjedt”, ezt tudatosan és alattomosan terjesztették, felépítették. Ő oknyomozta ki korábban azt is, hogy a rágalmat terjesztő „újságíró”, az azóta egyébként kirúgott Káncz Csaba mennyire „megdöbbent” azon, hogy épp a brit titkosszolgálat egy fedőcégének dolgozik. De azért Dezső tényleg korrektebb-okosabb, mint sok balliberális kollégája).

Ja igen, és a Telex azt is gyorsan kielemezte, hogy az alaptalan rágalmat pár nap alatt százezrekhez eljuttató, ismeretlen hátterű és kötődésű „Testbeszéd” nevű YouTube-csatorna tulajdonképpen szintén egy légvárat épít (hogy finoman fejezzük ki magunkat), ugyanis a bűnügyi testbeszéd-elemzésnek nincs szilárd tudományos alapja, módszertana és a korábbi alkalmazott példák is gyakran ellene szólnak (értsd: sok esetben ártatlanul ítéltek el miatta embereket!).

Azért persze bőven vannak még mindig olyan kevésbé kényes lelkiismeretű figurák, akik teljes mellszélességgel folytatják ezt az aljas rágalomhadjáratot: gondoljunk csak az ilyesmire mindig kapható Magyar Péterre, Tordai Bencére, Dobrev Klárára, Fekete-Győr Andrásra vagy éppen a „humorista” Somogyi Andrásra – hogy a választásokhoz közeledve gombamód szaporodó és aktivizálódó, homályos hátterű Facebook-oldalakról és YouTube-csatornákról már ne is beszéljünk. Ne legyünk tehát naivak: a hálózat továbbra is működik, a lejárató gépezet kattog és fröcsköl, csak most még fedettebb módon teszi, a mentelmi jog, vagy éppen a „humor” és az „elemzés” hipokrita álarcai mögé bújva.

A millió dolláros (forintos?) kérdés pedig továbbra is nyitva maradt:

vajon miért csináltak ilyen látványos hátraarcot egyes ellenzéki médiumok és megmondóemberek a várható következmények puszta megszellőztetésére?

a) a jogi és anyagi következményektől ijedtek meg?

b) a politikai ellentámadástól, saját szennyesük kiteregetésétől félnek?

c) megszólalt a lelkiismeretük, eltöltötte őket a Szentlélek – ha nem is nyakig, de legalább bokáig?

A választ a kedves olvasóinkra bízzuk!

Barát János