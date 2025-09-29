Ukrajna Soros védelmében cenzúrázott

„Magyarország a viszonosság elvét követve a mai napon tükörintézkedéseket vezet be ukrán hírportálok ellen, így azok Magyarország területén nem lesznek elérhetők” – jelentette be Gulyás Gergely. A tárcavezető nem hiszi, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá, de – mint fogalmazott – egy szuverén országnak arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra. „Ha pedig az EU széttagoltsága Ukrajnában állami cenzúrára ad okot, akkor itt az ideje, hogy Ukrajna lemondjon csatlakozási szándékáról” – hangsúlyozta a miniszter, hozzáfűzve, hogy az ukrán csatlakozással az EU csak még széttagoltabbá válna. „Ha pedig valaki cenzúrára vágyik, akkor jobb lenne, ha Sorosék szuverén országok belpolitikájába való beavatkozását korlátozná, nem az erről szóló szabad véleménynyilvánítást” – szögezte le a tárcavezető. A Magyarország területén ezentúl nem elérhető ukrán portálok listája Gulyás Gergely bejegyzésében érhető el.
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Egy héttel ezelőtt hangzott el a Parlamentben Semjén Zsolt szenvedélyes védőbeszéde az őt sunyi módon pedofíliával vádoló DK-s Arató Gergely felszólalására, amire az ellenzéki sajtó és megmondóemberek egy egész lejárató hecckampányt építettek – valószínűleg külföldi titkosszolgálati segítséggel.
Az Igazságügyi Bizottság hétfő reggel, az Országház Nagy Imre termében tartotta meg idei tizenötödik ülését Vejkey Imre, a testület kereszténydemokrata elnökének vezetésével. Az ülés egyik kiemelt pontja az volt, hogy az ellenzék – élén a Demokratikus Koalícióval – ismét megpróbált politikai tőkét kovácsolni a Szőlő utcai ügy, már rég megcáfolt álhíréből.
Akik ebbe beleszállnak, pontosan tudták, hogy bűncselekményt követnek el, és ennek jogkövetkezménye lesz – szögezte le Orbán Viktor a Harcosok Órája című műsorban, utalva arra, hogy senkit sem lehet bűntelenül pedofil bűncselekmények elkövetelésével vádolni.