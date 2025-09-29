Ukrajna Soros védelmében cenzúrázott

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon ismertette Magyarország válaszát az ukrán cenzúrára. Gulyás Gergely közölte: Ukrajna magyar internetes híroldalakat is blokkolt, mert azok többek között beszámoltak a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről, illetve kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Magyarország pedig a viszonosság elvét követve tükörintézkedéseket vezet be ukrán hírportálok ellen, így azok Magyarország területén nem lesznek elérhetők. Gulyás Gergely a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy az Európai Unióba (EU) igyekvő Ukrajna külföldi – köztük magyar – internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az EU-t és a NATO-t széttagoltként és nem túl hatékony szervezetként „merészelték ábrázolni”. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: „az igazi bűn azonban, hogy írni merészeltek a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről”.

„Magyarország a viszonosság elvét követve a mai napon tükörintézkedéseket vezet be ukrán hírportálok ellen, így azok Magyarország területén nem lesznek elérhetők” – jelentette be Gulyás Gergely. A tárcavezető nem hiszi, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá, de – mint fogalmazott – egy szuverén országnak arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra. „Ha pedig az EU széttagoltsága Ukrajnában állami cenzúrára ad okot, akkor itt az ideje, hogy Ukrajna lemondjon csatlakozási szándékáról” – hangsúlyozta a miniszter, hozzáfűzve, hogy az ukrán csatlakozással az EU csak még széttagoltabbá válna. „Ha pedig valaki cenzúrára vágyik, akkor jobb lenne, ha Sorosék szuverén országok belpolitikájába való beavatkozását korlátozná, nem az erről szóló szabad véleménynyilvánítást” – szögezte le a tárcavezető. A Magyarország területén ezentúl nem elérhető ukrán portálok listája Gulyás Gergely bejegyzésében érhető el.

MTI