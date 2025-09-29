Ellenzéki álhírre akartak vizsgálóbizottságot létrehozni, de elbukott a DK eleve törvénysértő próbálkozása
Az Igazságügyi Bizottság hétfő reggel, az Országház Nagy Imre termében tartotta meg idei tizenötödik ülését Vejkey Imre, a testület kereszténydemokrata elnökének vezetésével. Az ülés egyik kiemelt pontja az volt, hogy az ellenzék – élén a Demokratikus Koalícióval – ismét megpróbált politikai tőkét kovácsolni a Szőlő utcai ügy, már rég megcáfolt álhíréből.
2025. szeptember 29. 15:39
A hétvégén Rónai Sándor, a bizottság DK-s alelnöke írásban kezdeményezte, hogy az ülés napirendjét egészítsék ki a H/12625 számú határozati javaslat tárgysorozatba vételével. Ez a javaslat gyakorlatilag parlamenti vizsgálóbizottság létrehozására irányult volna a Szőlő utcai ügy kapcsán.
Az ellenzék azonban saját magát is nevetségessé tette: Rónai Sándor ugyanis hétfőn meg sem jelent az ülésen. Vejkey Imre rámutatott, hogy a Szőlő utcában történtekhez sem Semjén Zsoltnak, sem Rogán Antalnak nincs semmiféle köze. A kormány minden tagja ártatlan, ilyen bűncselekménnyel nem lehet őket összefüggésbe hozni.
Emlékezetes: maga a vádat kirobbantó Válasz Online is rágalomnak minősítette az ügyet, majd visszavonta állításait. Ezzel végképp világossá vált a miniszterek ártatlansága.
Az ügyben érintett igazgató cselekményét jelenleg a rendőrség és az ügyészség vizsgálja, a tényállás feltárása büntetőeljárás keretében zajlik. Jogilag tehát eleve nincs lehetőség parlamenti vizsgálóbizottság felállítására.
„Törvénysértést a Demokratikus Koalíció sem várhat el tőlünk! Mi törvénytisztelők vagyunk, ezért nem engedünk a DK politikai cirkuszának”
– hangsúlyozta Vejkey Imre.
A kormánypárti többség az Igazságügyi Bizottságban így ismét megvédte a jogállamiságot, az ellenzéki kezdeményezés pedig csúfos kudarcot vallott.
Főkép: Vejkey Imre (középen) az Igazságügyi Bizottság szeptember 29-i ülésén. Fotó: Facebook/Vejkey Imre
Gerzsenyi Krisztián
