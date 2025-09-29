Ellenzéki álhírre akartak vizsgálóbizottságot létrehozni, de elbukott a DK eleve törvénysértő próbálkozása

Az Igazságügyi Bizottság hétfő reggel, az Országház Nagy Imre termében tartotta meg idei tizenötödik ülését Vejkey Imre, a testület kereszténydemokrata elnökének vezetésével. Az ülés egyik kiemelt pontja az volt, hogy az ellenzék – élén a Demokratikus Koalícióval – ismét megpróbált politikai tőkét kovácsolni a Szőlő utcai ügy, már rég megcáfolt álhíréből.

2025. szeptember 29. 15:39

A hétvégén Rónai Sándor, a bizottság DK-s alelnöke írásban kezdeményezte, hogy az ülés napirendjét egészítsék ki a H/12625 számú határozati javaslat tárgysorozatba vételével. Ez a javaslat gyakorlatilag parlamenti vizsgálóbizottság létrehozására irányult volna a Szőlő utcai ügy kapcsán.

Az ellenzék azonban saját magát is nevetségessé tette: Rónai Sándor ugyanis hétfőn meg sem jelent az ülésen. Vejkey Imre rámutatott, hogy a Szőlő utcában történtekhez sem Semjén Zsoltnak, sem Rogán Antalnak nincs semmiféle köze . A kormány minden tagja ártatlan, ilyen bűncselekménnyel nem lehet őket összefüggésbe hozni.

Emlékezetes: maga a vádat kirobbantó Válasz Online is rágalomnak minősítette az ügyet, majd visszavonta állításait. Ezzel végképp világossá vált a miniszterek ártatlansága.

Az ügyben érintett igazgató cselekményét jelenleg a rendőrség és az ügyészség vizsgálja, a tényállás feltárása büntetőeljárás keretében zajlik. Jogilag tehát eleve nincs lehetőség parlamenti vizsgálóbizottság felállítására.

„Törvénysértést a Demokratikus Koalíció sem várhat el tőlünk! Mi törvénytisztelők vagyunk, ezért nem engedünk a DK politikai cirkuszának”

– hangsúlyozta Vejkey Imre.

A kormánypárti többség az Igazságügyi Bizottságban így ismét megvédte a jogállamiságot, az ellenzéki kezdeményezés pedig csúfos kudarcot vallott.

Főkép: Vejkey Imre (középen) az Igazságügyi Bizottság szeptember 29-i ülésén. Fotó: Facebook/Vejkey Imre

Gerzsenyi Krisztián