Amerikai kutatás: a többség elutasítja a politikai erőszakot, mégis nő a feszültség

Az Egyesült Államokban egyre gyakrabban fordulnak elő politikai indíttatású erőszakos cselekmények – legutóbb Charlie Kirk, Donald Trump szövetségese esett áldozatul egy baloldali fiatal fegyveres támadásának. Mindez rávilágít arra a súlyos problémára, amely az amerikai társadalmat évek óta mérgezi: a politikai megosztottságot kísérő erőszak veszélyére.

2025. szeptember 29. 18:38

Vajon igazolhatónak tartják-e a politikai célból elkövetett erőszakot?

A számok azonban azt mutatják, hogy a többség nem tűri az efféle szélsőségeket.

Egy friss YouGov-felmérésben 2 326 amerikai felnőttet kérdeztek meg arról, vajon igazolhatónak tartják-e a politikai célból elkövetett erőszakot - írta a Statista.

A válaszadók:

11 százaléka mondta, hogy bizonyos esetekben elfogadható lehet,

72 százalék szerint viszont soha nem megengedhető,

16 százalék pedig bizonytalan volt, vagy nem kívánt válaszolni.

Ez azt jelzi, hogy az amerikai társadalom elsöprő többsége – a politikai oldaltól függetlenül – elutasítja az erőszakot, mint eszközt a közéletben.

Mennyire tartják problémának a politikai erőszak jelenségét?

A kutatás egy másik kérdése arra világított rá, mennyire tartják problémának magát a politikai erőszak jelenségét. A számok itt is beszédesek:

87 százalék szerint probléma (27 százalék szerint legalább „valamennyire" probléma, és 60 százalék szerint komoly probléma)

mindössze 1 százalék vélte úgy, hogy „egyáltalán nem probléma",

további 5 százalék pedig „csak kisebb gondnak" nevezte.

Vagyis szinte teljes társadalmi konszenzus mutatkozik abban, hogy az Egyesült Államokat sújtó politikai erőszakhullám aggasztó, és mielőbbi megoldást kíván.

Főkép: A Charlie Kirk merénylet helyszíne.

Gerzsenyi Krisztián