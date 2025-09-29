Amerikai kutatás: a többség elutasítja a politikai erőszakot, mégis nő a feszültség
Az Egyesült Államokban egyre gyakrabban fordulnak elő politikai indíttatású erőszakos cselekmények – legutóbb Charlie Kirk, Donald Trump szövetségese esett áldozatul egy baloldali fiatal fegyveres támadásának. Mindez rávilágít arra a súlyos problémára, amely az amerikai társadalmat évek óta mérgezi: a politikai megosztottságot kísérő erőszak veszélyére.
2025. szeptember 29. 18:38
Vajon igazolhatónak tartják-e a politikai célból elkövetett erőszakot?
A számok azonban azt mutatják, hogy a többség nem tűri az efféle szélsőségeket.
Egy friss YouGov-felmérésben 2 326 amerikai felnőttet kérdeztek meg arról, vajon igazolhatónak tartják-e a politikai célból elkövetett erőszakot - írta a Statista.
A válaszadók:
- 11 százaléka mondta, hogy bizonyos esetekben elfogadható lehet,
- 72 százalék szerint viszont soha nem megengedhető,
- 16 százalék pedig bizonytalan volt, vagy nem kívánt válaszolni.
Ez azt jelzi, hogy az amerikai társadalom elsöprő többsége – a politikai oldaltól függetlenül – elutasítja az erőszakot, mint eszközt a közéletben.
Mennyire tartják problémának a politikai erőszak jelenségét?
A kutatás egy másik kérdése arra világított rá, mennyire tartják problémának magát a politikai erőszak jelenségét. A számok itt is beszédesek:
- 87 százalék szerint probléma (27 százalék szerint legalább „valamennyire” probléma, és 60 százalék szerint komoly probléma)
- mindössze 1 százalék vélte úgy, hogy „egyáltalán nem probléma”,
- további 5 százalék pedig „csak kisebb gondnak” nevezte.
Vagyis szinte teljes társadalmi konszenzus mutatkozik abban, hogy az Egyesült Államokat sújtó politikai erőszakhullám aggasztó, és mielőbbi megoldást kíván.
Főkép: A Charlie Kirk merénylet helyszíne.
Gerzsenyi Krisztián
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Egy héttel ezelőtt hangzott el a Parlamentben Semjén Zsolt szenvedélyes védőbeszéde az őt sunyi módon pedofíliával vádoló DK-s Arató Gergely felszólalására, amire az ellenzéki sajtó és megmondóemberek egy egész lejárató hecckampányt építettek – valószínűleg külföldi titkosszolgálati segítséggel.
-
Az Igazságügyi Bizottság hétfő reggel, az Országház Nagy Imre termében tartotta meg idei tizenötödik ülését Vejkey Imre, a testület kereszténydemokrata elnökének vezetésével. Az ülés egyik kiemelt pontja az volt, hogy az ellenzék – élén a Demokratikus Koalícióval – ismét megpróbált politikai tőkét kovácsolni a Szőlő utcai ügy, már rég megcáfolt álhíréből.
-
Akik ebbe beleszállnak, pontosan tudták, hogy bűncselekményt követnek el, és ennek jogkövetkezménye lesz – szögezte le Orbán Viktor a Harcosok Órája című műsorban, utalva arra, hogy senkit sem lehet bűntelenül pedofil bűncselekmények elkövetelésével vádolni.