Elhunyt Jane Goodall híres főemlőskutató és környezetvédő

2025. október 2. 04:34

Kilencvenegy éves korában elhunyt Jane Goodall brit főemlőskutató és környezetvédő – közölte szerdán a nevét viselő intézet.

A Facebookon közzétett közleménye szerint "a Jane Goodall Intézet szerda reggel értesült arról, hogy dr. Jane Goodall, a Brit Birodalom Rendjének (DBE) kitüntetettje, az ENSZ békenagykövete és a Jane Goodall Intézet alapítója természetes halállal elhunyt". Jane Goodall előadói körúton tartózkodott Kaliforniában. "Dr Goodall etológusi felfedezései átalakították a tudományt, és a természet világa megóvásának és helyreállításának fáradhatatlan védelmezője volt" – olvasható a közleményben. Jane Goodall 1934-ben született Londonban, 1960 kezdett el szabadon élő csimpánzokat tanulmányozni Tanzániában. 1977-ben alapította meg a Jane Goodall Intézetet, amely a fajok védelmezésével és az állatok és a környezet védelmét célzó ifjúsági projektek támogatásával foglalkozik.

MTI