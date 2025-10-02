Elhunyt Jane Goodall híres főemlőskutató és környezetvédő
2025. október 2. 04:34

Kilencvenegy éves korában elhunyt Jane Goodall brit főemlőskutató és környezetvédő – közölte szerdán a nevét viselő intézet.

 

 

A Facebookon közzétett közleménye szerint "a Jane Goodall Intézet szerda reggel értesült arról, hogy dr. Jane Goodall, a Brit Birodalom Rendjének (DBE) kitüntetettje, az ENSZ békenagykövete és a Jane Goodall Intézet alapítója természetes halállal elhunyt".

Jane Goodall előadói körúton tartózkodott Kaliforniában.

 
"Dr Goodall etológusi felfedezései átalakították a tudományt, és a természet világa megóvásának és helyreállításának fáradhatatlan védelmezője volt"

– olvasható a közleményben.

Jane Goodall 1934-ben született Londonban, 1960 kezdett el szabadon élő csimpánzokat tanulmányozni Tanzániában.

1977-ben alapította meg a Jane Goodall Intézetet, amely a fajok védelmezésével és az állatok és a környezet védelmét célzó ifjúsági projektek támogatásával foglalkozik.

 

MTI
Címkék:
  • Belföld
    Áder János: most zajlik a hatodik tömeges kihalási hullám a Föld történetében
    Most zajlik a hatodik tömeges kihalási hullám a Föld 4,5 milliárd éves történetében - jelentette ki Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke szerdán Orosházán, a Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákjainak a biodiverzitásról tartott előadásában.
  • Külföld
    Orbán Viktor: Ukrajna felvétele ügyében nem lehet megkerülni Magyarországot
    Magyarország megkerülésével, jogi trükközéssel nem lehet megnyitni Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatát - jelentette ki a nem hivatalos EU-csúcs előtt Orbán Viktor miniszterelnök újságírói kérdésekre válaszolva szerdán Koppenhágában.
  • Belföld
    Szent István Intézet: A határtalan gyűlöletnek véget kell vetni!
    Nehéz nem felfedezni a közös mintázatot Charlie Kirk meggyilkolásában, Semjén Zsolt alaptalan rágalmazásában és a Reisz Pál atya által elszenvedett templom-ostromban – írja a Szent István Intézet kutatási igazgatója az intézet közösségi oldalán megjelent, Határtalan gyűlölet című publicisztikájában. Nádor Koppány Zsombor hangsúlyozza: eljött az ideje, hogy Európa pluralitását ne csak a keresztények ismerjék fel és ismerjék el, hanem a keresztény hitet és követőit 300 éve forradalmi türelmetlenséggel támadó polgártársaink is.
MTI Hírfelhasználó