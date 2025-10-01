Orbán Viktor: minden nyugdíjas megkapja a kiegészítő nyugdíjemelést

Utolsó simításokat végzi a kormány a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten: minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár még az év végéig, a remények szerint már novemberben - közölte Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor a videóban azt mondta: az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szokták emelni.
"Pontos elszámolás, hosszú barátság, azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből, ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz ez"
- fogalmazott.
A kormányfő hozzátette: mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget kapja majd, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent.
"Nagy dolog, Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába. Ha Ukrajnában van a pénzed, akkor nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni a családoknak meg a fiataloknak sem, de mi nem engedtük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába menjen, ezért most van családtámogatás-emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot, és a nyugdíjasok is megkapják azt, ami jár. Ma ráadásul idősek napja van. Isten éltesse a nyugdíjasokat!" - mondta Orbán Viktor.
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Nehéz nem felfedezni a közös mintázatot Charlie Kirk meggyilkolásában, Semjén Zsolt alaptalan rágalmazásában és a Reisz Pál atya által elszenvedett templom-ostromban – írja a Szent István Intézet kutatási igazgatója az intézet közösségi oldalán megjelent, Határtalan gyűlölet című publicisztikájában. Nádor Koppány Zsombor hangsúlyozza: eljött az ideje, hogy Európa pluralitását ne csak a keresztények ismerjék fel és ismerjék el, hanem a keresztény hitet és követőit 300 éve forradalmi türelmetlenséggel támadó polgártársaink is.
-
Október elsejétől új korszak kezdődött a magyar családpolitikában: hatályba lépett az a törvény, amely a háromgyermekes édesanyák munkával szerzett jövedelmét teljes mértékben mentesíti a személyi jövedelemadó alól.
-
Giczy György volt KDNP-elnök a közösségi oldalán arra utalt, hogy a Semjén Zsolt melletti kiállás „központi utasításra” történt, és kétségbe vonta, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt tagsága meggyőződésből vállalná a közösségi támogatást. E kijelentések azonban több szempontból is félrevezetőek, sőt méltatlanok a kereszténydemokrata hagyományhoz.