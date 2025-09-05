Európai Bordalfesztivál

Négy ország énekegyüttese, több zenekar és néptánccsoport is fellép a Pécsen és a villányi borvidéken szeptember 19. és 21. között megrendezendő 29. Európai Bordalfesztiválon.
A szervezők MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a 14. Villányi prémium bormustrával és a harmadik alkalommal zajló Bordalnok énekversennyel kiegészülő rendezvényen a házigazda Bartók Béla Férfikar mellett olasz, angol és szlovák énekegyüttesek lépnek fel.
Az érdeklődők a Pécsi Szimfonietta, a Zengő Együttes, a Misina Néptáncegyüttes, a Somogy Zenekar és a Pécsi Ércbányász Koncertfúvószenekar műsorait is meghallgathatják. A fesztiválon az énekegyüttesekkel Kovács István basszus- és Bognár Szabolcs baritonénekes is fellép.
A fesztivál első napján a villányi borvidék ad otthont a programoknak: a Jammertal Pince lovagtermében megrendezett megnyitó után indul az énekesek felvonulása a villányi pincesoron a fesztivál együtteseivel, amelyek ezt követően pincekoncerteket tartanak.
Szombaton gálakoncerten hallhatja a pécsi közönség a résztvevő együtteseket a pécsi Kodály Központban. A gálakoncertet megelőzően a 14. Villányi Prémium Bormustra színesíti a rendezvény programját. A Kodály Központ aulájában idén tíz villányi pincészet prezentálja borait.
A fesztivál zárónapjának délelőttjén a villány-siklósi borút településein adnak koncerteket a résztvevő együttesek, majd délután a pécsi Széchenyi téren a Pécsi Napok záró napjába bekapcsolódva, a Bor és Dal Ünnepén szüreti felvonulással, borkóstolással és a Népek bordalai és táncai elnevezésű rendezvénnyel zárják a programsorozatot.
A fesztiválról további részletek és a jegyinformációk a www.winesongfestival.hu oldalon érhetőek el.
