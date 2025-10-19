Visszaélnek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ nevével

Visszaélnek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti (NNGYK) Központ nevével – hívta fel a figyelmet a központ szombati közleményében.
Az NNGYK tájékoztatása szerint az utóbbi napokban több közösségimédia-felületen hamis profilok jelentek meg, amelyek a szervezet nevével visszaélve hirdetéseket tesznek közzé.
Az NNGYK semmilyen terméket nem ajánl és nem reklámoz, továbbá nem működik együtt kereskedelmi cégekkel ilyen célból – szögezték le.
A központ arra kéri a lakosságot, hogy legyenek körültekintőek, ne dőljenek be a hamis tartalmaknak, és jelentsék a gyanús profilokat a közösségimédia-platformokon.
A szervezet minden esetben megteszi a szükséges jogi lépéseket az ilyen visszaélések ellen – tették hozzá, megjegyezve: további hivatalos információk kizárólag az NNGYK hivatalos csatornáin érhetők el.
