Fucsovics harmincegy helyet javított a világranglistán

2025. augusztus 25. 13:28

A szombaton Winston-Salemben tornagyőztes Fucsovics Márton 31 helyet javított, és már csak tíz pozícióra van Marozsán Fábiántól a férfi teniszezők világranglistáján. A 33 éves Fucsovics a múlt héten éppen tagja volt a top 100-nak 94-edikként, májusban még a 134. pozícióban állt, a legjobb 70-ben pedig tavaly júliusban jegyezték legutóbb. Az Észak-Karolinában aratott diadalával viszont jelenleg a 63. helyen áll, alaposan megközelítve a US Openen máris kiesett, jelenleg 53. Marozsánt, és 32 helyre van 2019-ben elért egyéni csúcsától. A legjobb kétszázban még Piros Zsombor szerepel – aki New Yorkban vasárnap elvesztette élete első Grand Slam-főtáblás meccsét –, ő változatlanul a 156.

A világranglistát továbbra is Jannik Sinner vezeti a spanyol Carlos Alcaraz előtt, az olasz játékosnak ugyanakkor címvédőként sok pontot kell megvédenie éllovas pozíciójának megőrzéséhez az amerikai nyílt bajnokságon.

A nőknél Bondár Anna – azután, hogy két hete még a 60. volt – már csak a 97. helyen található, a US Openen hozzá hasonlóan főtáblás Gálfi Dalma követi a 99. helyen, a selejtezőben kiesett Udvardy Panna pedig a 134. a hétfői, legfrissebb rangsorban. Ami az élmezőnyt illeti, a fehérorosz – és New Yorkban címvédő – Arina Szabalenka őrzi éllovas pozícióját a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt.

MTI