A szombaton Winston-Salemben tornagyőztes Fucsovics Márton 31 helyet javított, és már csak tíz pozícióra van Marozsán Fábiántól a férfi teniszezők világranglistáján. A 33 éves Fucsovics a múlt héten éppen tagja volt a top 100-nak 94-edikként, májusban még a 134. pozícióban állt, a legjobb 70-ben pedig tavaly júliusban jegyezték legutóbb. Az Észak-Karolinában aratott diadalával viszont jelenleg a 63. helyen áll, alaposan megközelítve a US Openen máris kiesett, jelenleg 53. Marozsánt, és 32 helyre van 2019-ben elért egyéni csúcsától. A legjobb kétszázban még Piros Zsombor szerepel – aki New Yorkban vasárnap elvesztette élete első Grand Slam-főtáblás meccsét –, ő változatlanul a 156.
A világranglistát továbbra is Jannik Sinner vezeti a spanyol Carlos Alcaraz előtt, az olasz játékosnak ugyanakkor címvédőként sok pontot kell megvédenie éllovas pozíciójának megőrzéséhez az amerikai nyílt bajnokságon.
A nőknél Bondár Anna – azután, hogy két hete még a 60. volt – már csak a 97. helyen található, a US Openen hozzá hasonlóan főtáblás Gálfi Dalma követi a 99. helyen, a selejtezőben kiesett Udvardy Panna pedig a 134. a hétfői, legfrissebb rangsorban. Ami az élmezőnyt illeti, a fehérorosz – és New Yorkban címvédő – Arina Szabalenka őrzi éllovas pozícióját a lengyel Iga Swiatek és az amerikai Coco Gauff előtt.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
A kormánypárti politikus emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság, amely korábban elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió energiabiztonságát szolgáló infrastruktúra elleni támadásokat, most hallgat a kőolajvezetékkel szembeni katonai akcióval kapcsolatban. Mint mondta, Brüsszel inkább azzal foglalkozik, hogy az ukrán nemzeti ünnepen ukrán színekbe öltöztesse az összes európai uniós épületet.
Cserkészek, zászlótartók, koronaőrök vonultak fel és foglalták el helyüket a nagy szentély körül. Itt helyezték el az ünnepre a bécsi Stephansdom kincstárában őrzött Szent István ereklyét is, melyből csupán három létezik világszerte.
A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.