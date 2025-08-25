Századvég: Jelentősen javult a lakosság gazdasági közérzete augusztusban

2025. augusztus 25. 15:18

A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. augusztusi felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása jelentősen (+4 indexpont) javult, miközben a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött (+1,4 indexpont) az előző hónapban mért értékéhez képest – közölte a kutató hétfőn az MTI-vel. Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index mínusz 15,2-re, továbbá a vállalati mutató értéke pedig mínusz 15,1 indexpontra javult. Az augusztusi felmérésben a háztartásoknál az általános gazdasági közérzet, míg a vállalatoknál a forint euróárfolyamának jövőbeni alakulására vonatkozó várakozások javulása jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást. A felmérést ismertetve a Századvég, kiemelte, hogy a konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz-ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza.

A gazdasági várakozások jelentős javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2–4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki – sorolták. A lakossági konjunktúraindexnek mind a négy alindexe erősödött idén augusztusban, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi mínusz 6,7-ről mínusz 1,9-re, a gazdasági környezet érzékelése augusztusban az előző havi mínusz 33-ről mínusz 26,1-re, míg az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex mínusz 67,8-ről mínusz 63,3-re javult.

Mindeközben az anyagi helyzet megítélése is tovább erősödött mínusz 11,1-ről mínusz 9,9-re. A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 augusztusában jelentős pozitív irányú elmozdulást tapasztaltak az általános konjunktúrahelyzet megítélésében, a júliusban mértekhez képest. Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Összességében Ön szerint ma Magyarországon inkább jó vagy inkább rossz irányba mennek a dolgok?” augusztusban jócskán kedvezőbb választ adtak a megkérdezettek. A „határozottan rossz irányba” kategóriát a megkérdezettek 34,8 százaléka (a júliusi 42,1 százalék után), az „inkább rossz irányba” válaszlehetőséget 17,8 százalék (0,5 százalékponttal kevesebben az előző hónaphoz viszonyítva) jelölte meg. Az „is-is, jó is rossz is bizonyos tekintetben” választ a megkérdezettek 27,1 százaléka választotta, ami 5,4 százalékpontos növekedés az előző havi részarányhoz képest. „Inkább jó irányba” mennek a dolgok választ 12,5 százalék (+0,8 százalékpont), „határozottan jó irányba” választ pedig 6,9 százalék (+1 százalékpont) jelzett, ismertette az összefoglaló.

A lakosság konjunktúraérzetét korcsoportok szerint vizsgálva mind az öt kategóriában erősödést mértek. A 18-29 éves korcsoportban 4,1 indexpontos, a 60 év felettieknél 6,9 indexpontos kiemelkedő erősödést mértek. A 30–39 éveseknél 2,2 indexpontos, a 40–49 éves korcsoportban szintén 2,2 indexpontos, az 50–59 éveseknél pedig 2,4 indexpontos erősödést detektált a kutató. Így a legkedvezőbb a 60 év felettiek konjunktúraészlelése mínusz 10,8 indexpont, míg a legkedvezőtlenebb az 50–59 éveseké, akik mínusz 22,3 indexpontos konjunktúrát érzékeltek. A vállalati felmérésben augusztusban az összes alindex értéke emelkedett.

Az üzleti környezet mutatója mínusz 24,5-ről mínusz 22,6-re, a gazdasági környezet alindex értéke mínusz 32,5-ről mínusz 29-re javult. A termelési környezet alindex mínusz 11,1-ről mínusz 11 indexpontra, az iparági környezet értéke pedig az előző havi mínusz 6,4-ről mínusz 1,5-re erősödött. Mint kiemelték a legnagyobb pozitív változást 2025 júliusa után 2025 augusztusában a vállalatok forint euróárfolyamával kapcsolatos várakozása jelentette. Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Ön szerint hogyan alakul a forint euróhoz viszonyított árfolyama a következő egy évben?” augusztusban, a vállalatok vezetői összességében kedvezőbb válaszokat adtak a júliusi prognózishoz képest. Ebben a hónapban ugyanis a vállalatok 0,8 százaléka szerint (a júniusi 0,5 százalék után) jelentősen erősödik a forint árfolyama.

A következő egy évben kismértékben erősödő árfolyamra számít a megkérdezettek 12,7 százaléka (+2,9 százalékpont). Változatlan árfolyammal 33,9 százalék (+3,5 százalékpont), kismértékben gyengülő árfolyammal 37,8 százalék (−4,3 százalékpont), míg jelentősen gyengülővel a megkérdezettek 7,2 százaléka (−1 százalékpont) számol. A vállalatok ágazati bontását elemezve megállapítható, hogy a vizsgált szektorok között négyben javult, egyben pedig átlagosan romlott a konjunktúraérzet. Ebben a hónapban az iparban pedig 4,4 indexpontos, a kereskedelemben 3,4 indexpontos, a szolgáltatásoknál 1, a mezőgazdaságban 0,1 indexpontos konjunktúraindex-erősödést mértek. Míg az építőiparban 1,8 indexpontos csökkenést észleltek. Augusztusban a mezőgazdaságban mérték a legjobb konjunktúraérzetet (mínusz 12,8), míg a leggyengébbet a szolgáltatásoknál (mínusz 15,5), közölte a Századvég.

MTI