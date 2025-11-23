Soltész Miklós a győzelem feltételéről

Szerző: MTI

2025. november 23. 21:04

A háború bűvéletében élő Európának mi, magyarok a békéről üzenünk templomépítéssel.

Ha a templomépítés fontosságát és a béke üzenetét küldjük a világnak, akkor mi magyarok csak győztesek lehetünk - hangsúlyozta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap, a Veszprém vármegyei Nemesvámoson a Fatima-templom építése alkalmából tartott szentmisét követő tájékoztatóján.

Soltész Miklós elmondta: a templomot a fatimai Szűzanya tiszteletére szentelték, aki a béke királynője. Ez üzenetként is felfogható abban a korban, amikor sokan a háború bűvöletében élnek.

Hozzátette: miközben Nyugat-Európában lebontják, átalakítják a templomokat, addig Magyarországon létezik hit, törekvés és összefogás egy ilyen óriási érték létrehozására.

Rámutatott, egy alig négyezer fős település volt képes ilyen komoly összefogásra, amelynek eredményeként létrejöhetett a templom.

Közölte, a kormány az érsekségen keresztül egy kisebb összeggel támogatta a templom építését, jelentősebb szerep jutott a helyi vállalkozók és az önkormányzati szereplők összefogásának.

Gere Dávid Márk plébános az MTI-nek elmondta, 1994-ben merült fel először, hogy a régi, rossz állapotban lévő plébániatemplom helyett egy újat építenek, végül az alapokat 2000-ben tették le. A templom alapja 2004-re készült el, majd pénzhiány miatt csak 2012-ben tudták folytatni az építkezést, amely mára fejeződött be.

A modern stílusban épült templom, amely 150 ember befogadására alkalmas, nagyjából 700 millió forintból valósult meg.