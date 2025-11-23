Labdarúgó NB I - Magyar edzővel rögtön sikeres az Újpest

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 23. 19:07

Bodor Boldizsár nevét meg kell tanulnunk: a magyar labdarógóedzők egyik nagy reménysége. Külföldi tréner bukása után öt mérkőzést kapott az UTE vezérkarától, és mindjárt az elsőt idegenben csapatával megnyerte.

Az Újpest meglepetésre 3-1-re győzött a forduló előtt éllovas és saját közönsége előtt eddig még veretlen Paks otthonában a labdarúgó Fizz Liga 14. körének vasárnapi játéknapján.

Az első gólnál a Paks kapusa rossz kivetődéssel élt, ez a kapusedző kritikája is: nem gyakorolják eléggé, s íme: elkerülhető gólt kapott a csapat. A harmadik gólnál pedig Kovácsik elfelejtette helyezkedéssel követni az akciót, így a leadott lövés már túl messze suhant tőle, védhetetlen volt.

A kupagyőztes tolnai együttes - amely így a második helyre szorult a tabellán - a mostani idényben először kapott ki saját közönsége előtt.

A fővárosiakat az előző forduló után menesztett horvát Damir Krznar utódjaként Bodor Boldizsár irányította megbízott vezetőedzőként.

Labdarúgó NB I - Paksi FC-Újpest FC

Paks, 2025. november 23. Aljosa Matko (b), az Újpest és Vécsei Bálint, a Paks játékosa a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójában a Paksi FC - Újpest FC mérkőzésen Pakson, a Paksi FC Stadionban 2025. november 23-án. MTI/Purger Tamás

Fizz Liga, 14. forduló:

Paksi FC-Újpest FC 1-3 (0-1)

Paksi FC Stadion, v.: Rúsz

gólszerzők: Böde (84.), illetve Matko (23., 75.), Tajti (57.)

sárga lap: Lenzsér (51.), Kinyik (94.), illetve Fiola (37.), Ganea (93.), Rasak (95.)

Paks: Kovácsik - Lenzsér, Kinyik, Vécsei - Hinora (Osváth, 59.), Gyurkits (Pető, 76.), Papp, Balogh B. (Horváth Ke., a szünetben), Zeke (Silye, 59.) - Galambos (Böde, a szünetben), Hahn

Újpest: Banai - Fiola, Bese (Kaczvinszki, 86.), Nunes, Tamás K. - Rasak, Lacoux - Matko (Ganea, 86.), Tajti (Geiger, 70.), Horváth Kr. (Gergényi, 77.) - Beridze (Ljujic, 86.)

Labdarúgó NB I - Paksi FC-Újpest FC

Paks, 2025. november 23. A gólszerző újpesti Aljosa Matkót (j3) köszöntik csapattársai a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójában a Paksi FC - Újpest FC mérkőzésen Pakson, a Paksi FC Stadionban 2025. november 23-án. MTI/Purger Tamás

Az első negyedóra tapogatózó játékkal telt, a kapuk nem forogtak veszélyben. A paksiak enyhe fölényben voltak, de csak egy lesgólig jutottak, míg a másik oldalon távoli lövésekkel próbálkoztak a vendégek. Az Újpest némi meglepetésre szerezte meg a vezetést a félidő derekán, majd a gól után lendületben maradt és sorra vezette a támadásokat. A gólpasszt adó Horváth Krisztofer a folytatásban is remek labdákkal szolgálta ki társait, de előbb Tajti, majd Beridze is hibázott nagy helyzetben.

A házigazdák sokszor labdát vesztettek az ellenfél térfelén és ezt követően szellősen védekeztek, ennek következtében később Beridze előtt ismét kecsegtető lehetőség adódott, megduplázhatta volna csapata előnyét, de Kovácsik ezúttal is védett. A játékrészt Vécsei távoli lövése zárta le, a hazai támadójátékról mindent elmond, hogy Banai ekkor - a 45+2. percben - kényszerült először védeni.

A szünet után szinte azonnal büntetőhöz jutottak a lila-fehérek, miután Kovácsik a 16-oson belül elhúzta a kilépő Beridze lábát. A 11-eshez maga a sértett állt oda, de nem tudott túljárni a remek formában védő paksi hálóőr eszén, aki kiütötte a kapu bal oldalába tartó labdát. Bár a házigazdák megpróbáltak a korábbiaknál hatékonyabban támadni, egy újabb labdavesztés után újra az Újpest került helyzetbe, amit Tajti ezúttal - egy 17 méteres, jobblábas lövéssel - ki is használt.

A kétgólos hátrányra újabb cserékkel reagált Bognár György vezetőedző, a Paks azonban Böde közeli fejesét leszámítva nem igazán tudott veszélyeztetni. A vendégek gyors kontrákkal próbálták végleg eldönteni a három pont sorsát, és a 75. percben siker koronázta igyekezetüket: a harmadik gólpasszát jegyző Horváth Krisztofer a szlovén Aljosa Matko elé tálalt, akinek csak az üres kapuba kellett továbbítania a labdát, duplázásával pedig biztossá tette csapata győzelmét. Böde ugyan a hajrában még szépített, de ez érdemben már nem befolyásolta a végeredményt.