Orbán Viktor: a magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az EU-nak, mint hogy félelemben éljen

Szerző: MTI

2025. november 23. 20:05

Egy szélsőséges, hungarofób európai bírói testület felrúgva a törvényeket hazánkat napi egymillió eurós bírságra kötelezte, mert a magyar kormány az alaptörvénynek megfelelően védi polgárait a migránsbűnözők ellen. A kormány a magyar emberek köznapi biztonságát tartja fontosabbnak.

Meg kell védeni a magyar családokat attól a veszélytől, amely Nyugat-Európában mutatkozik a késelések, utcai támadások, megerőszakolások napi gyakorlatában.

A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az Európai Uniónak, mint hogy félelemben éljen - írta Orbán Viktor kormányfő szombaton az X-en.

A miniszterelnök a bejegyzéséhez csatolt karácsonyi hangulatú videóval Magyarországra invitálja a külföldi turistákat, hangsúlyozva, hogy Magyarország csodálatos, és egyben a legbiztonságosabb hely Európában.

"A magyar kormány naponta egymillió euró pénzbírságot fizet Brüsszelnek azért, mert nem hajlandó beengedni az illegális bevándorlókat" a saját és mindenki más biztonsága érdekében - olvasható a videó feliratozásában.

Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott, a pénzbírság befizetése "jobb, mint félelemben élni".

"Idén karácsonykor éljék át Magyarországon azt, hogy milyennek kellene lennie Európának" - írta a magyar kormányfő a karácsonyi vakációra induló turistákhoz szólva.

Kép: fidesz.hu