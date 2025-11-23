Orbán Viktor: a magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az EU-nak, mint hogy félelemben éljen
Meg kell védeni a magyar családokat attól a veszélytől, amely Nyugat-Európában mutatkozik a késelések, utcai támadások, megerőszakolások napi gyakorlatában.
A magyar kormány inkább pénzbírságot fizet az Európai Uniónak, mint hogy félelemben éljen - írta Orbán Viktor kormányfő szombaton az X-en.
A miniszterelnök a bejegyzéséhez csatolt karácsonyi hangulatú videóval Magyarországra invitálja a külföldi turistákat, hangsúlyozva, hogy Magyarország csodálatos, és egyben a legbiztonságosabb hely Európában.
"A magyar kormány naponta egymillió euró pénzbírságot fizet Brüsszelnek azért, mert nem hajlandó beengedni az illegális bevándorlókat" a saját és mindenki más biztonsága érdekében - olvasható a videó feliratozásában.
Orbán Viktor bejegyzésében úgy fogalmazott, a pénzbírság befizetése "jobb, mint félelemben élni".
"Idén karácsonykor éljék át Magyarországon azt, hogy milyennek kellene lennie Európának" - írta a magyar kormányfő a karácsonyi vakációra induló turistákhoz szólva.
Kép: fidesz.hu