Labdarúgó NB I - A Diósgyőr üres lelátók előtt verte az MTK-t

Szerző: MTI, Gondola

2025. november 23. 23:04

Kihagyott helyzet bosszúlta meg magát. A meccs elején Jurina könnyen gólt fejelhetett volna, de nem tudott koncentrálni, és mellé stukkolta a mesterien a fejére ívelt labdát. Ahogy az lenni szokott: a futball büntetett.

A Diósgyőr hazai pályán - ürességtől tátongó lelátók előtt - simán, 4-0-ra legyőzte az MTK-t a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A DVTK két vesztes mérkőzés után győzött újra és ezzel a tizedik helyre lépett fel a tabellán, ráadásul visszavágott a fővárosiaknak az augusztusi 5-0-ás vereségért.

Fizz Liga, 14. forduló:

Diósgyőri VTK-MTK Budapest 4-0 (1-0)

Miskolc, v.: Kovács

gólszerzők: Babos (25.), Tamás (46.), Acolatse (67, 11-esből), Keita (77.)

sárga lap: Bényei (88.), illetve Plsek (70.), Németh (76.)

piros lap: Beriashvili (66.)

Diósgyőr:

Sentic - Tamás M., Szatmári, Vallejo, Bokros - Mucsányi, Keita (Holdampf, 82.), Mucsányi (Komlósi, 82.), (Sajbán, 60.), Gera - Babos (Bényei, 82.), Acolatse (Jurek, 82.)

MTK:

Demjén - Varju, Beriashvili, Kádár, Kovács - Kata (Törőcsik, 43.), Horváth (Szépe, 69.) - Molnár (Polievka, 60.), Plsek, Átrok (Kerezsi, 69.) - Jurina (Németh, a szünetben)

Nagy iramban, élvezetes játékkal kezdődött a mérkőzés, melyen előbb a hazaiak, majd a vendégek kerültek közel a gólhoz, s ugyan a meccs elején még egyik fél sem volt eredményes, az elszántan és jó ritmusban futballozó diósgyőriek a játékrész derekán megszerezték a vezetést.

A balról leadott lövést Demjén ahelyett, hogy szögletre csúsztatta volna, visszapaskolta a mezőnybe, gólpasszt adva Babosnak. Ez az MTK kapusedzőjének kritikája is, hiszen gyerekes hiba egy lövést visszaütni a mezőnybe: a labdát - ha nem lehet megfogni: ezt meg lehetett volna - szögletre kell küldeni. Ezt kellett volna gyakorolni az edzéseken. Így kapushibából szerzett vezetést a hazai csapat.

A gól után is a vendéglátók játszottak meggyőzőbben és megérdemelt vezetéssel mehettek pihenni.

A fordulás után azonnal megduplázta előnyét a DVTK, mely egyértelműen uralta a mérkőzést. A második játékrész derekán aztán az MTK emberhátrányba került, a Diósgyőr pedig büntetőből háromra növelte előnyét. Ezzel nem maradtak izgalmak a hajrára, melyben a miskolciak még egy gólt szereztek és kiütéssel nyertek.