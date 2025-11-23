A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Szerző: MTI

2025. november 23. 22:04

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 47. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

2 (kettő)

7 (hét)

21 (huszonegy)

27 (huszonhét)

29 (huszonkilenc)

45 (negyvenöt)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 30 darab, nyereményük egyenként 345 235 forint;

4 találatos szelvény 1720 darab, nyereményük egyenként 6020 forint;

3 találatos szelvény 25 989 darab, nyereményük egyenként 2425 forint.