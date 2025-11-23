A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2025. november 23. 22:04
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 47. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
2 (kettő)
7 (hét)
21 (huszonegy)
27 (huszonhét)
29 (huszonkilenc)
45 (negyvenöt)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 30 darab, nyereményük egyenként 345 235 forint;
4 találatos szelvény 1720 darab, nyereményük egyenként 6020 forint;
3 találatos szelvény 25 989 darab, nyereményük egyenként 2425 forint.