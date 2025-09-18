Hidvéghi Balázs: indul a nemzeti konzultációs ívek nyomtatása
2025. szeptember 18. 05:04
Indul a nemzeti konzultációs ívek nyomtatása, az ívek postázása pedig október elején kezdődik - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.
Hidvéghi Balázs elmondta, azért szerveznek konzultációt az adókról, mert "Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban meg is emelje az adókat".
"És ami még durvább, ezeket az adóemelési terveket el akarják titkolni a magyar emberek elől" - tette hozzá.
Megjegyezte, ez a napnál világosabban kiderült abból a felvételből, ahol "Magyar Péter embere, Tarr Zoltán elmondta, hogy ezekről a dolgokról most nem szabad beszélniük, de majd a választások után mindent lehet".
Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: "a tét óriási, és ez mindenkit érint".
Kiemelte: a kormány továbbra is elkötelezett az alacsony adók mellett.
"Mi meg akarjuk tartani az Európában rekordalacsony személyi jövedelemadót, mi továbbra is fenn akarjuk tartani a családi adókedvezményeket, az alacsony társasági adót és a rezsicsökkentést. Mindez veszélybe kerül akkor, ha a magyar ellenzék, brüsszeli nyomásra, végrehajtja az adóemeléseket" - fogalmazott.
Hozzátette, "Ne engedjük, hogy így legyen! Ne engedjük, hogy átverjenek! Ne engedjük, hogy a pénzünket az ukrán háború finanszírozására költsék!"
Az államtitkár tájékoztatása szerint a konzultációs ívek postázása október elején indul.
"Vegyünk részt a konzultációban, és tiltakozzunk az adóemelések ellen" - mondta Hidvéghi Balázs.
MTI
