Izraeli-palesztin - Donald Trump: a Hamászt szükség esetén erővel kényszerítjük fegyverletételre

Donald Trump közlése szerint ha a Hamász nem teszi le a fegyvert, akkor erővel fogják erre kényszeríteni. Az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden.
Az amerikai elnök az argentin elnökkel folytatott megbeszélése nyilvános részén kérdésre válaszolva közölte, hogy "amennyiben nem válnak meg fegyvereiktől, mi fogjuk lefegyverezni őket", akár erővel is.
Donald Trump arról is beszámolt, hogy "beszélt a Hamásszal", a szervezet képviselői pedig ígéretet tettek a fegyverek letételére.
Megjegyezte, hogy a Hamásznak "észszerű időn belül" kell megválnia a fegyvereitől, amit azzal egészített ki, hogy ennek gyorsan kell megtörténnie.
Kérdésre válaszolva Donald Trump megerősítette, hogy pénteken a Fehér Házba várja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Az amerikai elnök hozzátette, hogy a megbeszélés témái között szerepel majd a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták esetleges rendelkezésre bocsátása. Erre az ukrán elnök a közelmúltban többször sürgette Donald Trumpot.
Az amerikai elnök az ukrán törekvés kapcsán többek között azt hangoztatta, hogy a Tomahawk rakéták egy újabb szakaszt jelenthetnek a háborúban, és közölte, hogy azok felhasználási köréről a NATO-val is egyeztetne. Jelezte, hogy egy ilyen döntést megelőzően szeretne beszélni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy szándékait megtudja.
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Válogatottunk óriási sikert ért el. Nemcsak lelkesen, hanem helyenként jól játszott. Rossi azt akarta, hogy a mieink emelt fővel jöhessenek le a pályáról: csapatunk túlteljesített.
A globális baloldal se lenyelni, se kiköpni nem tudja Donald Trump békeegyezményét. Lehet gúnyolódni fennhéjázó, divatszóval nárcisztikus stílusán, a Nobel-békedíj iránti leplezetlen sóvárgásán, politikai teljesítménye vitathatatlan. Most például egy olyan békemegállapodást sikerült tető alá hoznia, amit senki másnak az elmúlt években.
Azzal, hogy Magyar Péter és Dobrev Klára – továbbá Ilaria Salis – ügyében az Európai Parlament megtagadta a mentelmi jog felfüggesztését, nem jogi, hanem hatalmi döntést hozott! - leplezi le a jogállamiság-ellenes szélsőséget Vejkey Imre.