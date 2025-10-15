Portugál-magyar - Rossi: büszke vagyok, de az utolsó két meccs dönt

"Nagyon büszke vagyok a srácokra, de ettől nem változott semmi a jövőre nézve, mert az utolsó két meccs dönti el, hogy sikerül-e kivívni a pótselejtezőt érő második helyet. Ami fontos, hogy a portugálok így nem pihentethetik a legjobbjaikat a hátralévő meccseken, ahogy azt tavaly az Eb-n tették" - mondta az olasz szakvezető utalva a nemzeti együttes búcsújára, amelyhez utolsó fordulós vereségével Portugália is hozzájárult, így a magyarok nem kerültek a négy legjobb csoportharmadik közé.
"Jól emlékszem, hogy Georgia ellen nekünk a döntetlen is elegendő lett volna a továbbjutáshoz és mégis kikaptak. Ilyen százból egyszer történhet meg és akkor ez megtörtént. Portugália kizárólag a cseréit szerepeltette, és ezt most is megtehette volna, így viszont nem" - tette hozzá.
Rossi azt is hangsúlyozta, nagyon örül Szalai Attila remek teljesítményének és góljának, mert jól emlékszik, mennyi kritikát kapott a meghívásáért, amikor a védő éppen pályafutása mélypontján volt. Hozzátette, örül, hogy kitartott mellette, mert ez volt a helyes és jó döntés.
A 61 éves tréner arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani eredményhez kellettek az olyan régi alapemberek kiemelkedő produkciója, mint Szalaié, de az újak is hozzátették a magukét, példaként pedig a csereként beállt Lukács Dánielt említette, aki három nappal ezelőtti gólja után ezúttal a hosszabbításban gólpasszt adott.
"Mindig azt kérem a játékosoktól, hogy olyan teljesítményt nyújtsanak, amivel emelt fővel jöhetnek le a pályáról. Nem szerezhetünk minden meccsen három pontot, de ha büszkék lehetünk és megőrizzük a méltóságunkat, akkor elégedettek is lehetünk. Most azt hiszem, felemelhetjük a fejünket azok után, hogy otthon 3-2-re kaptunk ki, most idegenben pedig 2-2-s döntetlent értünk el a Nemzetek Ligája-győztes Portugáliával, amely a szerintem a világ öt legerősebb válogatottja közé tartozik" - méltatta együttesét Rossi.
Úgy vélte, nehéz lenne ezt az egyik legjobb eredménynek nevezni, melyet elért a nemzeti együttes kispadján, mivel több hihetetlen meccsen nemcsak a döntetlen, hanem a győzelem is összejött korábban. Szerinte annak ellenére igazságos döntetlen született, hogy a rivális kétszer annyit birtokolta a labdát, mert csapata jól védekezett, jól működött a letámadása is, ráadásul úgy, hogy az ellenfél középpályáján többek között a BL-győztes Vitinha futballozott.
"Persze szerencsénk is volt, elég csak a két kapufájukra gondolni. Akkor 3-1 oda és vége a meccsnek. Gyorsan jegyezzük meg, nekünk is volt kapufánk. Ahogy a meccs előtt mondtam, hinni kell, mert lehetséges, még akkor is, ha az ellenfél Portugália" - zárta szavait Rossi.
Kollégája, Roberto Martínez szerint a magyar válogatott Európa egyik legjobban kontrázó együttese, és ezúttal különösen jól futballozott.
"Nagyon meghatározó egy meccsen a korai gól. A csapat viszont jól reagált arra, hogy hamar hátrányba került. A probléma az volt, hogy a második félidőben nem tudtuk lezárni a meccset a harmadik góllal, ami megbosszulta magát. Ez egy jó lecke számunkra" - mondta a spanyol szakember.
A pótselejtezőt érő második helyen álló magyarok legközelebb november 13-án a sereghajtó Örményország vendégeként lépnek pályára.
Válogatottunk óriási sikert ért el. Nemcsak lelkesen, hanem helyenként jól játszott. Rossi azt akarta, hogy a mieink emelt fővel jöhessenek le a pályáról: csapatunk túlteljesített.