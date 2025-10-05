Jegybanki érme a kuvaszról

2025. október 5. 09:09

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) "Kuvasz" megnevezéssel 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az állatok világnapján, 2025. október 4-én - tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bank szombaton közleményben az MTI-t.

A 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét Tóth Zoltán ötvös iparművész tervezte.

Az őshonos kutyafajta jellegzetességeit megörökítő emlékérme a 2019-ben indult magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató sorozat hatodik tagjaként jelenik meg. A sorozat eddig megjelent elemei: a magyar vizsla, a komondor, a magyar agár, a mudi és az erdélyi kopó.

A közlemény emlékeztet: 2004-ben az őshonos nyolc hazai kutyafajtát, köztük a kuvaszt, nemzeti kinccsé nyilvánította a Magyar Országgyűlés, 2017-ben pedig a Hungarikumok Gyűjteményébe is bekerültek.

Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, használatuk a mindennapi fizetési forgalomban kerülendő - jegyezte meg közleményében a jegybank.

MTI