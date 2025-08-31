Két nő holttestét találták meg
2025. augusztus 31. 21:07

Két nő holttestét találták meg egy XV. kerületi lakástűznél vasárnap, közveszély okozása miatt indult nyomozás - közölte honlapján a rendőrség.

Vasárnap hajnalban érkezett bejelentés, hogy egy XV. kerületi panelház 6. emeleti lakásában tűz van. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai oltották el a tüzet. Az eddigi információk szerint a lakásból egy nő kizuhant, egy másik holttestét a tűzoltók találták meg a lakásban.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az esettel összefüggésben közveszély okozás gyanújával büntetőeljárást, míg a halálesetekkel kapcsolatban közigazgatási hatósági eljárást indított - közölték a police.hu oldalon.

