Két nő holttestét találták meg
2025. augusztus 31. 21:07
Két nő holttestét találták meg egy XV. kerületi lakástűznél vasárnap, közveszély okozása miatt indult nyomozás - közölte honlapján a rendőrség.
Vasárnap hajnalban érkezett bejelentés, hogy egy XV. kerületi panelház 6. emeleti lakásában tűz van. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai oltották el a tüzet. Az eddigi információk szerint a lakásból egy nő kizuhant, egy másik holttestét a tűzoltók találták meg a lakásban.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság az esettel összefüggésben közveszély okozás gyanújával büntetőeljárást, míg a halálesetekkel kapcsolatban közigazgatási hatósági eljárást indított - közölték a police.hu oldalon.
mti
