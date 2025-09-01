Rózsa András lett a Momentum Mozgalom új elnöke

Rózsa Andrást választotta meg a Momentum Mozgalom új elnökének a párt küldöttgyűlése a 2026-os választásokig tartó időszakra - közölte az ellenzéki párt vasárnap az MTI-vel.
A közleményben idézték Rózsa Andrást, aki azt mondta, a Momentum 8 éve dolgozik azon, hogy "az országot romba döntő Fidesz eltűnjön a hatalomból", és ezért fognak küzdeni a következő hat hónapban is.
Hozzátette, hogy az első lépést még júniusban megtették: kimondták, hogy a Momentum nem indul a 2026-os választásokon, hogy ne osszák meg az ellenzéki szavazatokat.
A pártelnök kiemelte ugyanakkor, hogy nem fognak hátradőlni: minden erejüket a kormányváltás érdekében fogják mozgósítani.
"Először is felhangosítjuk a Fidesz bűneit és baklövéseit, hogy minden még hezitáló magyar megértse: ettől a rendszertől már semmi jót nem remélhet.
Plakátkampányainkon a billegő körzetekbe juttatjuk el a kormányváltás üzenetét, miközben politikusaink és aktivistáink a legfideszesebb településeket járják be. Olyan helyekre fogunk eljutni, ahol 16 éve nem járt ellenzéki párt, de szavazataik sorsdöntőek lehetnek jövő áprilisban" - összegezte Rózsa András.
Hozzátette, a Fidesz legnagyobb fegyvere, a propaganda ellen is hadat üzennek.
"Leleplezzük, hogyan hazudnak nekünk propagandistáik 16 éve az általunk befizetett adóforintokból. Hadd tudja meg mindenki, hogy a Megafon és a fideszes holdudvar propagandistái a mi pénzünkön gazdagodtak meg, miközben hazugsággal és gyűlölettel etettek minket" - mondta a közlemény szerint a Momentum új elnöke.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Soltész Miklós felidézte, a nagyvenyimi katolikus templomot 1944-ben, a második világháború legszörnyűbb időszakában építették, amikor Magyarországot is elérte a front. A helyiek mégis voltak olyan bátrak, hogy templomot építsenek - méltatta a közösséget.
-
A kertekben a legizgalmasabb évszak a tavasz. Az ősz elsősorban nyugodt szépségével teljes. Az éves munka nagyrésze most érleli ki gyümölcseit.
-
Koji László szerint a hitel kifejezetten alkalmas arra, hogy az új lakások, házak építését segítse, ugyanis a magyar építőipar - mutatott rá - ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.