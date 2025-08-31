Labdarúgó NB I - Hajrában szerzett góllal verte az ETO a Nyíregyházát

Az ETO FC Győr a hajrában szerzett góllal 1-0-ra legyőzte a vendég Nyíregyházát vasárnap, a labdarúgó NB I hatodik fordulójában.
A Győr ezzel a sikerrel megőrizte veretlenségét, míg a nyírségiek sorozatban másodszor kaptak ki a bajnokságban.
Fizz Liga, 6. forduló:
ETO FC Győr-Nyíregyháza Spartacus 1-0 (0-0)
Győr, ETO Park, 3340 néző, v: Bogár
gól: Benbuali (85.)
sárga lap: Abrahamsson (54.), illetve Májer (83.), Sankovic (92.)
Győr:
Petrás - Tóth R. (Bíró, 83.), Abrahamsson, Csinger, Stefulj - Anton - Zivkovic (Tollár, 58.), Vitális, Gavric (Vingler, 87.), Bumba - Piscsur (Benbuali, 57.)
Nyíregyháza:
Kovács D. - Farkas, Evangelu, Katona L. - Májer, Katona M. (Kovácsréti, 74.), Sankovic, Manner (Toma, 64.), Benczenleitner - Edomwonyi, Do. Babunski (Katona B., 63.)
Egyáltalán nem kezdett megilletődötten a vendégegyüttes, sőt, az első félidő első felében aktívabb volt, mint a hazai csapat, amely a csütörtök esti Konferencia-liga-selejtezős búcsút követően lassan vette fel a bajnoki meccs tempóját.
Az idő előre haladtával aztán lassacskán magához ragadta a kezdeményezést a győri alakulat, amelynek azonban gólt nem sikerült szereznie a szünetig, akárcsak a nyírségieknek.
Fordulás után fölényben maradt a Győr, legalábbis a hazai csapat irányította a játékot. A Nyíregyházának egyre nagyobb erőket kellett mozgósítani védekezésben, mert a cserékkel is frissített hazaiak fokozatosan nagyobb nyomás alá helyezték ellenfelüket, igaz, a nyírségiek így is eljutottak egy-két komoly helyzetig.
A hajrában aztán a Győrnek egy szabadrúgás után sikerült "megtörnie a jeget", Anton beívelt labdájára Benbuali érkezett remek ütemben és közelről a kapuba bólintott. A ráadásban aztán az algériai támadó ismét betalált, ezt a gólt azonban VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítette a játékvezető.
