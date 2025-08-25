A kormánykoalíciós pártok közül az Elkötelezettek, a flamand kereszténydemokraták (CD&V) és a flamand szociáldemokrata Előre (Vooruit) egyaránt Palesztina elismerését sürgeti, szemben a N-VA és mindenekelőtt az MR ellenállásával. Prévot hozzátette: "Gáza ügye számunkra kulcskérdés. Nem engedhető meg, hogy egyetlen ember hozzáállása az egész ország hírnevét veszélyeztesse." A külügyminiszter jelezte: a szerdai szűk körű kormányülésre konkrét javaslatokat tartalmazó feljegyzést készít, amelyben szerepel Palesztina elismerése, Itamár Bengvír izraeli nemzetbiztonsági, és Becalel Szmotrics pénzügyminiszter Belgiumba való belépésének megtiltása, az Izrael által megszállt területekről származó áruk importjának leállítása, valamint az Izraelbe irányuló fegyverszállítmányok tranzitjának megakadályozása.
"El sem tudom képzelni, hogy Belgium azon kevés ország között legyen, amely nem ismeri el Palesztinát. Ha erről lemaradunk, az Belgium nemzetközi megítélésére nézve katasztrofális lesz" - hangsúlyozta Prévot.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
A kormánypárti politikus emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság, amely korábban elfogadhatatlannak nevezte az Európai Unió energiabiztonságát szolgáló infrastruktúra elleni támadásokat, most hallgat a kőolajvezetékkel szembeni katonai akcióval kapcsolatban. Mint mondta, Brüsszel inkább azzal foglalkozik, hogy az ukrán nemzeti ünnepen ukrán színekbe öltöztesse az összes európai uniós épületet.
Cserkészek, zászlótartók, koronaőrök vonultak fel és foglalták el helyüket a nagy szentély körül. Itt helyezték el az ünnepre a bécsi Stephansdom kincstárában őrzött Szent István ereklyét is, melyből csupán három létezik világszerte.
A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.