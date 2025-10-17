Kreml: az orosz elnök telefonon beszélt a magyar kormányfővel-

2025. október 17. 15:04

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírókkal pénteken Moszkvában.

presidentofrussia.ru

"Orbán úr is beszélt róla, hogy tárgyalni szeretne Putyinnal. Ez a telefonbeszélgetés most megtörtént" - mondta Peszkov.

Közölte, hogy a Kreml a közeljövőben közzé fogja tenni a beszélgetés részleteit. Peszkov szerint Putyin és Donald Trump amerikai elnök találkozója a következő két héten belül megvalósulhat, a felek tisztában vannak vele, hogy ezt nem szabad sokáig halogatni.

MTI