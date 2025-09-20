Labdarúgó NB I - Nyíregyházi döntetlennel maradt veretlen a Paks

A listavezető Paks 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza otthonában a labdarúgó Fizz Liga hetedik fordulójának szombat délutáni mérkőzésén, ezzel őrzi veretlenségét.
Fizz Liga, 7. forduló:
Nyíregyháza Spartacus FC-Paksi FC 1-1 (0-0)
Nyíregyháza, v.: Kovács I.
gólszerzők: Edomwonyi (86.), illetve Hahn (46.)
sárga lap: Manner (26.), Evangelu (66.), illetve Papp K. (95.)
Nyíregyháza Spartacus FC:
Kovács D. - Korrea, Evangelu, Katona L., Benczenleitner (Antonov, 76.) - Sankovic, Kovács M. (Babunszki, 76.) - Farkas B. (Májer, 63.), Katona B., Manner (Katona M., a szünetben, Toma 63.) - Edomwonyi
Paksi FC:
Kovácsik - Vécsei, Vas, Lenzsér - Osváth, Horváth K. (Gyurkits, 94.), Windecker, Papp K., Zeke - Hahn (Pető, 77.), Tóth B. (Böde, 81.)
Az első félidőben nem született gól, legfőképpen a két kapus miatt, közülük is Kovács Dániel, a hazaiak hálóőre emelkedett ki, aki több nagy védéssel járult hozzá ahhoz, hogy nem került hátrányba a csapata.
A fordulást követően azonban már ő is tehetetlennek bizonyult, Hahn egy perccel a középkezdést követően védhetetlenül fejelt a hálóba. A Nyíregyházában csak Edomwonyi futballozott veszélyesen, de a helyzeteit nem tudta kihasználni, vagy éppen lesről indult. A Paks a folytatásban kis híján eldöntötte a három pont sorsát, de Tóth Barna közeli lövését Kovács egy gyönyörű reflex mozdulattal hárította.
Edomwonyi végül így is hős lett, hiszen a 86. percben a csereként pályára lévő Antonov precíz beadását remekül csúsztatta a hálóba. A nigériai csatárnak ez már a negyedik gólja volt a bajnoki szezonban.
A Nyíregyháza az utolsó percekre még be is szorította riválisát, de a győzelmet jelentő gólt már nem sikerült megszereznie.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
A nemzetközi mezőnyben mindkét klub leszerepelt. A Felcsút azonnal kiesett a selejtezőből, az ETO derekasan küzdött, és bécsi Rapid-meccsel élményt szerzett szurkolóinak. A győri gárda esélyesebb a hazainál.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a győzelem békeidőben minden népnek mást jelent. Ha magyarnak születtél, a győzelem az, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot - mondta.
A külügyminiszter hazánk szempontjából különösen aggasztónak nevezte, hogy magyar állampolgárok és intézmények is váltak már célponttá, s ennek kapcsán felidézte, hogy 2023 februárjában ezen mozgalom külföldi tagjai öt brutális támadást hajtottak végre fényes nappal Budapesten ártatlan emberek ellen.