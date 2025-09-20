Labdarúgó NB I - Nyíregyházi döntetlennel maradt veretlen a Paks
2025. szeptember 20. 19:03

A listavezető Paks 1-1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza otthonában a labdarúgó Fizz Liga hetedik fordulójának szombat délutáni mérkőzésén, ezzel őrzi veretlenségét.

Fizz Liga, 7. forduló:

Nyíregyháza Spartacus FC-Paksi FC 1-1 (0-0)

Nyíregyháza, v.: Kovács I.

gólszerzők: Edomwonyi (86.), illetve Hahn (46.)

sárga lap: Manner (26.), Evangelu (66.), illetve Papp K. (95.)

Nyíregyháza Spartacus FC:

Kovács D. - Korrea, Evangelu, Katona L., Benczenleitner (Antonov, 76.) - Sankovic, Kovács M. (Babunszki, 76.) - Farkas B. (Májer, 63.), Katona B., Manner (Katona M., a szünetben, Toma 63.) - Edomwonyi

Paksi FC:

Kovácsik - Vécsei, Vas, Lenzsér - Osváth, Horváth K. (Gyurkits, 94.), Windecker, Papp K., Zeke - Hahn (Pető, 77.), Tóth B. (Böde, 81.)

Az első félidőben nem született gól, legfőképpen a két kapus miatt, közülük is Kovács Dániel, a hazaiak hálóőre emelkedett ki, aki több nagy védéssel járult hozzá ahhoz, hogy nem került hátrányba a csapata.

A fordulást követően azonban már ő is tehetetlennek bizonyult, Hahn egy perccel a középkezdést követően védhetetlenül fejelt a hálóba. A Nyíregyházában csak Edomwonyi futballozott veszélyesen, de a helyzeteit nem tudta kihasználni, vagy éppen lesről indult. A Paks a folytatásban kis híján eldöntötte a három pont sorsát, de Tóth Barna közeli lövését Kovács egy gyönyörű reflex mozdulattal hárította.

Edomwonyi végül így is hős lett, hiszen a 86. percben a csereként pályára lévő Antonov precíz beadását remekül csúsztatta a hálóba. A nigériai csatárnak ez már a negyedik gólja volt a bajnoki szezonban.

A Nyíregyháza az utolsó percekre még be is szorította riválisát, de a győzelmet jelentő gólt már nem sikerült megszereznie.

