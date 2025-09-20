Kiberbiztonsági vetélkedő
Az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi kampánya keretében ismét meghirdeti Játs(s)zMa elnevezésű kiberbiztonsági vetélkedőjét a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet; jelentkezni szeptember 28-án éjfélig lehet.

A Belügyi Tudományos Tanács honlapján azt írta, a vetélkedőt október 20-án, 21-én, 29-én és 30-án rendezik meg, online formában, jelentkezni szeptember 28-án éjfélig lehet. A vetélkedőre háromfős csapatok jelentkezhetnek.

Idén már hat területről várják a jelentkezőket: a vetélkedő első napjának délelőttjén a belügyi-rendészeti ismereteket oktató köznevelési intézmények tanulói, délutánjára az egészségügyi köznevelési intézmények tanulói vesznek részt. A második nap délelőttjére a rendvédelmi technikumok tanulóit, és a felsőoktatási hallgatókat, a harmadik nap délelőttjére a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek részéről delegált jelentkezőket várják. A vetélkedő harmadik napjának délutánjára az egészségügyi dolgozókat várják, ezen a napon versenyeznek a centrumkórházak és irányított intézmények, az irányító vármegyei intézmények, kórházak, valamint az országos intézetek, klinikák dolgozói. A negyedik napon versenyeznek a 18-40 év közötti hallássérült jelentkezők.

A résztvevőknek átlagos informatikai, felhasználói ismeretekkel kell rendelkezniük, a szervezők nem fogadják el azok jelentkezését, akik informatikával, információbiztonsággal, biztonságtechnikával vagy kibervédelemmel kapcsolatos szakok, szakirányok hallgatói, vagy ilyen végzettségük van.

A csapatok a játékok során pontokat gyűjtenek, a verseny végén a győztes csapat kategóriánként elnyeri a vándorkupát. Az első három helyezést elért csapat díjazásban, minden résztvevő pedig oklevélben részesül.

A vetélkedőt a Belügyi Tudományos Tanács és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet szervezi, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az ITBN CONF-EXPO, a Lumin8 Rendezvényközpont, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, valamint a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság szakmai támogatásával.

