Művészeti fesztivált rendeznek Agyagosszergényben

2025. szeptember 20. 17:08

Irodalmi és művészeti fesztivált rendeznek szeptember 25. és 28. között a Győr-Moson-Sopron vármegyei Agyagosszergényben, a rendezvény csatlakozik Nagy László költő születésének századik évfordulója alkalmából egész évben szervezett országos programsorozathoz - tájékoztatta a szervező Közi Horváth József Népfőiskola alapítója az MTI-t.

Szalai Viktor felidézte, hogy 2023 januárjában alakult a Népfőiskola keretein belül Olvasóegylet, melynek kezdeményezésére immár harmadik alkalommal ad otthont a népfőiskola a rendezvénynek, ami az intézmény térségi feladatvállalásának megfelelően a Csallóköz, a Szigetköz, a Somló-hegy, a Vasi-Hegyhát, a Fertő-táj és a Rábaköz irodalmát és művészetét igyekszik megismertetni a közönséggel.

A program szeptember 25-én a Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2025. évi antológia bemutatásával kezdődik, amely 37 felvidéki kötődésű szerző válogatott műveit tartalmazza. A kötet 30 különböző Kárpát-medencei irodalmi lapban és online portálon tavaly megjelent írásokból szemezget, reprezentatív képet adva a kortárs szlovákiai magyar irodalom sokszínűségéről.

A kötetet egy kerekasztal-beszélgetésen ismertetik, amelyen részt vesz mások mellett Hodossy Gyula József Attila-díjas költő, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága elnöke, Kovács Balázs költő, szerkesztő és Morva Mátyás író, az antológia összeállítója.

Ezt követően megnyílik Hainer István fotográfus Idő című kiállítása, majd a soproni borvidék ízeit bemutató előadást követően az Esszencia zenekar ad koncertet Paár Julcsi és Csík János vendégszereplésével.

Pénteken a programelemek Nagy László költő, író, műfordító születésének századik évfordulójához kapcsolódnak. Bemutatják az Angyaltollat keresni mentem - In memoriam Nagy László című portréfilmet, majd kerekasztal-beszélgetést tartanak, amelyen részt vesz Nagy Borbála Réka, a költő unokája, Gyurácz Ferenc irodalomtörténész és Sebő Ferenc előadóművész, népzenekutató. A napot a Sebő együttes koncertje zárja.

Szombaton bemutatják Pápai Emese Schima A. Bandi iparművész rábaközi alkotásai című könyvét, amelyet tablókiállítás egészít ki. Aznap mutatják be a Népfőiskola legújabb, 37. kiadványát, a Gondár Flóra és Gecsei Ádám írta A Krisztus-fa varázslatos ereje című mesekönyvet, amely a vitnyédi Krisztus-fa legendáriumát járja körül három történelmi eseményen keresztül.

A további programok között szerepel Horváth Florencia Hiátus című verseskötetének bemutatója, Lutter Imre előadóművész, költő és Jávori Ferenc Fegya Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész részvételével egy versszínházi előadás és a Savaria Rézfúvós Együttes koncertje.

A fesztivál utolsó napján lesz egyebek mellett baba-mama népi foglalkoztató, fellép a mosonmagyaróvári származású Horváth Bori énekes és a Lajta Néptáncegyüttes.

A négynapos fesztivál ideje alatt kézműves workshopokkal, kiállításokkal, könyvbörzével és gasztronómiával is várjak az érdeklődőket.

A rendezvény támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium, minden program ingyenesen látogatható.

MTI