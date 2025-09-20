Művészeti fesztivált rendeznek Agyagosszergényben
2025. szeptember 20. 17:08

Irodalmi és művészeti fesztivált rendeznek szeptember 25. és 28. között a Győr-Moson-Sopron vármegyei Agyagosszergényben, a rendezvény csatlakozik Nagy László költő születésének századik évfordulója alkalmából egész évben szervezett országos programsorozathoz - tájékoztatta a szervező Közi Horváth József Népfőiskola alapítója az MTI-t.

Szalai Viktor felidézte, hogy 2023 januárjában alakult a Népfőiskola keretein belül Olvasóegylet, melynek kezdeményezésére immár harmadik alkalommal ad otthont a népfőiskola a rendezvénynek, ami az intézmény térségi feladatvállalásának megfelelően a Csallóköz, a Szigetköz, a Somló-hegy, a Vasi-Hegyhát, a Fertő-táj és a Rábaköz irodalmát és művészetét igyekszik megismertetni a közönséggel.

A program szeptember 25-én a Szlovákiai Magyar Írók Társasága 2025. évi antológia bemutatásával kezdődik, amely 37 felvidéki kötődésű szerző válogatott műveit tartalmazza. A kötet 30 különböző Kárpát-medencei irodalmi lapban és online portálon tavaly megjelent írásokból szemezget, reprezentatív képet adva a kortárs szlovákiai magyar irodalom sokszínűségéről.

A kötetet egy kerekasztal-beszélgetésen ismertetik, amelyen részt vesz mások mellett Hodossy Gyula József Attila-díjas költő, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága elnöke, Kovács Balázs költő, szerkesztő és Morva Mátyás író, az antológia összeállítója.

Ezt követően megnyílik Hainer István fotográfus Idő című kiállítása, majd a soproni borvidék ízeit bemutató előadást követően az Esszencia zenekar ad koncertet Paár Julcsi és Csík János vendégszereplésével.

Pénteken a programelemek Nagy László költő, író, műfordító születésének századik évfordulójához kapcsolódnak. Bemutatják az Angyaltollat keresni mentem - In memoriam Nagy László című portréfilmet, majd kerekasztal-beszélgetést tartanak, amelyen részt vesz Nagy Borbála Réka, a költő unokája, Gyurácz Ferenc irodalomtörténész és Sebő Ferenc előadóművész, népzenekutató. A napot a Sebő együttes koncertje zárja.

Szombaton bemutatják Pápai Emese Schima A. Bandi iparművész rábaközi alkotásai című könyvét, amelyet tablókiállítás egészít ki. Aznap mutatják be a Népfőiskola legújabb, 37. kiadványát, a Gondár Flóra és Gecsei Ádám írta A Krisztus-fa varázslatos ereje című mesekönyvet, amely a vitnyédi Krisztus-fa legendáriumát járja körül három történelmi eseményen keresztül.

A további programok között szerepel Horváth Florencia Hiátus című verseskötetének bemutatója, Lutter Imre előadóművész, költő és Jávori Ferenc Fegya Kossuth-díjas zeneszerző, előadóművész részvételével egy versszínházi előadás és a Savaria Rézfúvós Együttes koncertje.

A fesztivál utolsó napján lesz egyebek mellett baba-mama népi foglalkoztató, fellép a mosonmagyaróvári származású Horváth Bori énekes és a Lajta Néptáncegyüttes.

A négynapos fesztivál ideje alatt kézműves workshopokkal, kiállításokkal, könyvbörzével és gasztronómiával is várjak az érdeklődőket.
A rendezvény támogatója a Kulturális és Innovációs Minisztérium, minden program ingyenesen látogatható.

MTI
Címkék:
  • Fellöktek egy újságírót – na és?
    A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
MTI Hírfelhasználó