A Szent István Filharmonikusok
2025. szeptember 20. 15:05

A szférák zenéje címmel adnak koncertet a Szent István Filharmonikusok szombaton Vácon, a Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) részeként.

A zenekar közleménye szerint a Konstantin téren fellépő zenekart Ménesi Gergely dirigálja.

A koncerten Mozart-, Csajkovszkij- és Beethoven-darabokat játszanak. Mint a hangverseny ajánlójában kiemelték, az elhangzó művek mindegyikében az időtlen szépség és öröm megragadására törekedtek a zeneszerzők.

Egy héttel később, szeptember 28-án A szép kék Dunánál című koncerten a 200 éve született Johann Straussra emlékeznek. Az esten Johannes Brahms, ifjabb Johann Strauss és Josef Strauss művei csendülnek fel a Müpában. A hangversenyen közreműködik Kovács Gergely zongorán, Balog Péter steier citerán, valamint a Szent István Király Oratóriumkórus Záborszky Kálmán vezényletével.

A Gaudeamus-bérlet debütáló koncertjén Kolonits Klára operaénekes és Berecz Mihály zongoraművész tolmácsolásában Mozart és Haydn művei csendülnek fel Klasszikus mesterek a színház vonzásában címmel október 5-én a Zeneakadémián.

Az új évadban folytatódik a Kamarazenei sorozat, amelynek következő állomásán, október 18-án, Mozart és Benjamin Britten szerzeményeit adják elő a zenekar muzsikusai az Óbudai Társaskörben.

November 16-án Az opera ezer arca című koncerten többek között Mozart, Rossini, Verdi, Donizetti és Bizet operáiból csendülnek fel zenekari részletek.

A Müpában november 29-én Kovács János dirigálásában Mahler Adagietto című művéből hangzanak el részletek, felcsendül Mahler Vándorlegény-dalok című szerzeménye, valamint Puccini Messa di Gloria című miséje Papp Balázs tenor, Erdős Róbert bariton, és Bán Balázs basszus közreműködésével.

December 14-én Szarvason, a Szent Klára Katolikus templomban Corelli és Vivaldi műveivel "gyúlnak meg az adventi fények". Emellett decemberben az együttes a Filharmónia Magyarországgal közösen turnéra is indul három megyébe.

Az idei évadban is lesz Filmzene koncert, december 29-én Hollywoodtól a Broadwayig címmel. A Budapest Kongresszusi Központban közreműködik Solymári Tímea és Viola Éva gitáron, vezényel Horváth Gábor.

A Zeneakadémián, január 18-án Klasszikus harmóniák, éteri dallamok címmel Mozart-művek csendülnek fel Szutrély Katalin szopránénekes tolmácsolásában, míg Richard Strauss D-dúr oboaversenyét Zászkaliczky András adja elő, a zenekart Vashegyi György dirigálja.

Január 31-én a Szent István Filharmonikusokkal közös koncerten Bartók, Kodály és Dvořák szerzeményei hangoznak el Medveczky Ádám karmester vezényletével.

Február 7-én a tízéves Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Fúvószenekara ad hangversenyt a Müpában.

Április 19-én Saint-Saëns III. szimfónia és Carl Orff Carmina Burana című művét adja elő a zenekar, vezényel az idén 80 éves Antal Mátyás karmester.

Miskolcon, a Művészetek Házában mutatkozik be a zenekar április 29-én a Filharmónia Magyarország szervezésében. Az Eszményi romantika című hangversenyen közreműködik Kelemen Barnabás hegedűművész, vezényel Maxim Riszanov.

A Mester & MesterTársai sorozatban Baráti Kristóf vezényletével az együttes két koncertet ad: május 10-én Tomasz Máté csellóművész, június 8-án Horváth Péter klarinétművész és Vedres Péterrel fagottművész közreműködésével a Zeneakadémián.

A Szent István Filharmonikusok és a Magyar Művészeti Akadémia közös rendezésű Pastorale-sorozatában február 21-én Lajkó István zongoraművésszel és muzsikustársaival, március 7-én Lovász Irén népdalénekessel és művészbarátaival, március 21-én opera-gyöngyszemekkel, május 16-án Bíró Zsófia fuvolaművésszel és muzsikustársaival találkozhat a közönség a Pesti Vigadóban - áll a közleményben.

MTI
Címkék:
  • Fellöktek egy újságírót – na és?
    A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
MTI Hírfelhasználó