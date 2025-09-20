A Szent István Filharmonikusok

2025. szeptember 20. 15:05

A szférák zenéje címmel adnak koncertet a Szent István Filharmonikusok szombaton Vácon, a Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) részeként.

A zenekar közleménye szerint a Konstantin téren fellépő zenekart Ménesi Gergely dirigálja.

A koncerten Mozart-, Csajkovszkij- és Beethoven-darabokat játszanak. Mint a hangverseny ajánlójában kiemelték, az elhangzó művek mindegyikében az időtlen szépség és öröm megragadására törekedtek a zeneszerzők.

Egy héttel később, szeptember 28-án A szép kék Dunánál című koncerten a 200 éve született Johann Straussra emlékeznek. Az esten Johannes Brahms, ifjabb Johann Strauss és Josef Strauss művei csendülnek fel a Müpában. A hangversenyen közreműködik Kovács Gergely zongorán, Balog Péter steier citerán, valamint a Szent István Király Oratóriumkórus Záborszky Kálmán vezényletével.

A Gaudeamus-bérlet debütáló koncertjén Kolonits Klára operaénekes és Berecz Mihály zongoraművész tolmácsolásában Mozart és Haydn művei csendülnek fel Klasszikus mesterek a színház vonzásában címmel október 5-én a Zeneakadémián.

Az új évadban folytatódik a Kamarazenei sorozat, amelynek következő állomásán, október 18-án, Mozart és Benjamin Britten szerzeményeit adják elő a zenekar muzsikusai az Óbudai Társaskörben.

November 16-án Az opera ezer arca című koncerten többek között Mozart, Rossini, Verdi, Donizetti és Bizet operáiból csendülnek fel zenekari részletek.

A Müpában november 29-én Kovács János dirigálásában Mahler Adagietto című művéből hangzanak el részletek, felcsendül Mahler Vándorlegény-dalok című szerzeménye, valamint Puccini Messa di Gloria című miséje Papp Balázs tenor, Erdős Róbert bariton, és Bán Balázs basszus közreműködésével.

December 14-én Szarvason, a Szent Klára Katolikus templomban Corelli és Vivaldi műveivel "gyúlnak meg az adventi fények". Emellett decemberben az együttes a Filharmónia Magyarországgal közösen turnéra is indul három megyébe.

Az idei évadban is lesz Filmzene koncert, december 29-én Hollywoodtól a Broadwayig címmel. A Budapest Kongresszusi Központban közreműködik Solymári Tímea és Viola Éva gitáron, vezényel Horváth Gábor.

A Zeneakadémián, január 18-án Klasszikus harmóniák, éteri dallamok címmel Mozart-művek csendülnek fel Szutrély Katalin szopránénekes tolmácsolásában, míg Richard Strauss D-dúr oboaversenyét Zászkaliczky András adja elő, a zenekart Vashegyi György dirigálja.

Január 31-én a Szent István Filharmonikusokkal közös koncerten Bartók, Kodály és Dvořák szerzeményei hangoznak el Medveczky Ádám karmester vezényletével.

Február 7-én a tízéves Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium Fúvószenekara ad hangversenyt a Müpában.

Április 19-én Saint-Saëns III. szimfónia és Carl Orff Carmina Burana című művét adja elő a zenekar, vezényel az idén 80 éves Antal Mátyás karmester.

Miskolcon, a Művészetek Házában mutatkozik be a zenekar április 29-én a Filharmónia Magyarország szervezésében. Az Eszményi romantika című hangversenyen közreműködik Kelemen Barnabás hegedűművész, vezényel Maxim Riszanov.

A Mester & MesterTársai sorozatban Baráti Kristóf vezényletével az együttes két koncertet ad: május 10-én Tomasz Máté csellóművész, június 8-án Horváth Péter klarinétművész és Vedres Péterrel fagottművész közreműködésével a Zeneakadémián.

A Szent István Filharmonikusok és a Magyar Művészeti Akadémia közös rendezésű Pastorale-sorozatában február 21-én Lajkó István zongoraművésszel és muzsikustársaival, március 7-én Lovász Irén népdalénekessel és művészbarátaival, március 21-én opera-gyöngyszemekkel, május 16-án Bíró Zsófia fuvolaművésszel és muzsikustársaival találkozhat a közönség a Pesti Vigadóban - áll a közleményben.

MTI