Orbán Viktor: naggyá tesszük Magyarországot

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a győzelem békeidőben minden népnek mást jelent. Ha magyarnak születtél, a győzelem az, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot - mondta.

2025. szeptember 20. 20:08

Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi, magyarok, nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Budapesten, a Digitális polgári körök első országos találkozóján.

Orbán Viktor elmondta, egy nemzedék életében elegendő legfeljebb egy korszakos változás. A nagy változások gyakoriságáról azonban nem mi szoktunk dönteni, mert Mohács óta nem vagyunk hozzá elég nagyok és erősek - jegyezte meg.

"Mikor fiatal voltam, azt gondoltam, hogy mi, magyarok, a 20. századot elvesztettük, de majd a 21-iket meg fogjuk nyerni. (...) Mikor a saját életemre gondoltam, úgy képzeltem, hogy egy vesztes országba születtem, de egy győztes országban fogok meghalni. Azt gondoltam, majd mi naggyá tesszük Magyarországot" - idézte fel.

Hozzátette: a győzelem békeidőben minden népnek mást jelent. Ha magyarnak születtél, a győzelem az, ha képes vagy megváltoztatni a mások által neked szánt sorsot - mondta.

"A 20. században az akkori ellenségeink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. Örökre. Az idők végezetéig. A mi nemzedékünk úgy döntött, hogy a 21. században nem így lesz. Most úgy lesz, ahogy mi akarjuk. Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi, magyarok, nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot" - fogalmazott Orbán Viktor.

A kibertérben is meg kell verni a hungarofóbokat

Több mint 11 ezer ember jelenlétében tartják a Digitális polgári körök (Dpk) első országos találkozóját a budapesti Papp László Sportarénában szombaton. A rendezvényen a kormány tagjai mellett jobboldali politikusok, véleményvezérek, sportolók, szakértők mellett közéleti szereplők vettek részt; az esemény főszónoka Orbán Viktor miniszterelnök.

A Patrióta online műsorában Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Tisza Párt adóemelési elképzelésével kapcsolatban elmondta, a Tiszát "tarkón vágta az igazság", amikor lebuktak a tervükkel. Magyar Pétert Brüsszelből irányítják és ha végrehajtja, amit Brüsszel követel, az adóemelést, a rezsicsökkentés eltörlését, az orosz energiáról való leválást, a jövedelemcsökkenés mellett három és félszeres rezsiköltséget és ezer forintos benzint jelentene - jelentette ki.

Deutsch Tamás, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője erőszakmániásnak nevezte Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnököt, a Tisza Párt szakpolitikusát amiatt, hogy pisztollyal az oldalán tartott lakossági fórumot.

"Velőtrázó" az erőszakkultusz, amit ő az egyik leghatározottabban és legintenzívebben képvisel, és "a higgadtságunkat, ha kell, akár a humorunkat is megőrizve azt kell mondanunk, el a kezekkel az éles lőfegyverektől, politikai gyűlésre, közéleti eseményre fegyver nélkül tessék menni - hangoztatta.

Szentkirályi Alexandra, Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a Női Digitális Polgári Körről azt mondta, olyan nőket várnak, akik építő szándékkal szeretnének közösséget találni maguknak. Hozzátette: a kör létszáma folyamatosan bővül, és fontos, hogy a nők a biztonság témában is hallassák a hangjukat.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint amit Magyar Péter művel a magyar közbeszéddel, arra még nem volt példa idehaza. A társadalmi többségnek nem kenyere az a fröcsögés, az az aljas személyeskedés, amit Magyar Péter művel - fogalmazott, hozzátéve, aki nem tisztás és nem fideszes, az azt látja, Magyar Péter egy "két lábon járó kockázat".

Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár elmondta: 72 ezer tagja van a digitális polgári körnek és egyre többen jelentkeznek, ami "óriási erő".

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára elmondta, sűrűsödnek a botrányok a Tisza Párt környékén és a teljes kampányukat hazugságokra építik.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter videóüzenetében arról beszélt, minden korábbinál brutálisabb és durvább kampányra lehet számítani, "mert az ellenfelek, ideértve a Tiszát és a Demokratikus Koalíciót, érdemi érvek és programok híján vannak, ezért marad a gyűlöletkeltés, a rágalmazás és a hazugság".

Az adásban elemzők is megszólaltak: Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője hangsúlyozta, Orbán Viktor magabiztosan vezet a népszerűségi felmérésben, köszönhetően az elmúlt hónapokban tartott több meghatározó és nagyívű beszédének. Orbán Viktor még a Fidesznél is népszerűbb pár százalékponttal, ami jelzi, hogy a választók őt szeretnék megtartani a miniszterelnöki pozícióban - tette hozzá az elemző.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője megerősítette, a Fidesznek megjött a lendülete, erősödik a kormánypárt, a Tiszánál pedig csökkenés látható.

Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója az európai gazdaság kapcsán azt mondta, az orosz-ukrán háború miatt egyre kevesebb a pénz Európában, csökken az életszínvonal, erősödnek azok a hangok, amelyek szerint valamit másként kellene csinálni, és "itt jönnek képbe a Patrióták".

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet elnöke szerint kizárt, hogy az amerikai elnök katonákat küldjön Ukrajnába, és szerinte az is elképzelhetetlen, hogy Ukrajna a NATO tagja legyen annak ellenére, hogy az ukránoknak ezt ígérték korábban.

Hortay Olivér, a Századvég üzletágvezetője szerint Magyar Péter energiaprogramjának megvalósulása esetén automatikusan fenntarthatatlanná válna a rezsicsökkentési program és problémák jelentkeznének az üzemanyag-ellátásban. Sebestyén Géza közgazdász, az MCC gazdaságpolitikai műhelyének vezetője pedig arról beszélt, Magyarországnak gazdasági érdeke a konnektivitás startégiáját követni.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint a Tisza támogatottsága nyáron tetőzött, de nem jönnek újabb szavazók; az ellenzéki pártnak kétmilliónál kevesebb, a Fidesznek kétmilliónál több biztos szavazója van. Szűcs Gábor, az Alapjogokért Központ politikai elemzője úgy vélte, a választási kampányban a napi politika mellett a gazdaságpolitika és az adózás témái lesznek előtérben.

A színpadi programon Kocsis Máté az álhírek ellen küzdő Zebra digitális polgári kör alapítója elmondta, a csaknem 14 ezer taggal rendelkező csoport azért nőtt ekkorára, mert nagyon sokan vannak az országban, akiknek elegük van a primitív és személyeskedő hergelésből.

A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott, Magyar Péter egész pályafutása egy nagy álhír. Aligha jó ötlet rábízni az országot egy megbízhatatlan, türelmetlen, sokat ígérő, de keveset megtartó, hazudós és nagyképű alakra rábízni, pláne ilyen nehéz és veszélyes időben.

Lázár János építési és közlekedési miniszter azt mondta, aki Magyar Pétert választja a valutalapot is visszakapja, aki a Tiszát választja, az a multik és a hitelminősítők uralmát újra nyögni fogja - hangsúlyozta a politikus. Ahogy a nóta mondja: "Árad a Tisza, zavaros, nem tiszta." Ez a zavaros víz elmossa a 3 százalékos hitelből épült házakat, az anyák adómentességét, a 13. havi nyugdíjat, az olcsó vasúti tarifákat, az árréssel védett élelmiszerárakat és az államilag védett rezsiszámlákat is - fogalmazott a miniszter, hozzátéve, a Tisza veszély, nem lehetőség, "Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság".

Kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozója a Papp László Budapest Sportarénában 2025. szeptember 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

MTI