Biztonságpolitikai szakértő: Korszakos változások zajlanak, és új hatalmak emelkedhetnek fel

A világ a 21. század közepére olyan technológiai és geopolitikai fordulópont felé halad, amely alapjaiban formálhatja át az emberiség életét – állítja Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő a Mandineren megjelent írásában. A szerző szerint nem fokozatos fejlődés, hanem „forradalmi ugrások” várhatók a következő évtizedekben, és ennek hatására új világrend, új gazdasági és katonai hatalmak születhetnek.
A változások egyik legfontosabb területe az élettudomány és biotechnológia, amely lehetővé teheti az emberi élettartam meghosszabbítását, a betegségek személyre szabott kezelését és az öregedés folyamatának lassítását. Demkó szerint ez nemcsak az egészségügyet, hanem az egész társadalmi-gazdasági rendszert is átalakíthatja, hiszen ha az emberek tovább élnek, az nyugdíjrendszerekre és munkaerőpiacokra is kihat.
A szakértő külön kiemeli az energetikai átállás jelentőségét: a fosszilis energiahordozók szerepe elkerülhetetlenül csökkenni fog, és ezzel együtt új energiaforrások, elsősorban a nukleáris technológiák és az energiatárolási megoldások kerülnek előtérbe.
Azok az országok, amelyek időben lépnek, gazdasági és politikai előnybe kerülhetnek, míg az olaj- és gázexportáló államok súlya mérséklődhet.
A jövő másik meghatározó tényezője a mesterséges intelligencia, a robotika és az űripar. A kvantumtechnológia, az agy–számítógép interfészek és a rakétatechnika fejlődése Demkó szerint új ipari forradalmat indíthat el, amely nemcsak gazdasági, hanem katonai és stratégiai dimenzióban is átrendezi a világot.
A szerző úgy látja: az Egyesült Államok és Kína továbbra is globális kulcsszereplők maradnak, de India, Japán és bizonyos európai országok – megfelelő ipar- és innovációpolitikával – új hatalmi centrumokká válhatnak.
A jövő sikere Demkó szerint azon múlik, hogy mely nemzetek képesek időben felismerni és kihasználni a „technológiai forradalom” kínálta lehetőségeket.
„Aki kimarad ebből az új korszakból, az nem csupán gazdasági, hanem civilizációs hátrányba kerül” – írja Demkó, aki szerint a következő 20–30 év nemcsak kihívásokat, hanem példátlan lehetőségeket is tartogat.
