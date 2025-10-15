Biztonságpolitikai szakértő: Korszakos változások zajlanak, és új hatalmak emelkedhetnek fel

2025. október 15. 17:05

A világ a 21. század közepére olyan technológiai és geopolitikai fordulópont felé halad, amely alapjaiban formálhatja át az emberiség életét – állítja Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő a Mandineren megjelent írásában. A szerző szerint nem fokozatos fejlődés, hanem „forradalmi ugrások” várhatók a következő évtizedekben, és ennek hatására új világrend, új gazdasági és katonai hatalmak születhetnek.

A változások egyik legfontosabb területe az élettudomány és biotechnológia, amely lehetővé teheti az emberi élettartam meghosszabbítását, a betegségek személyre szabott kezelését és az öregedés folyamatának lassítását. Demkó szerint ez nemcsak az egészségügyet, hanem az egész társadalmi-gazdasági rendszert is átalakíthatja, hiszen ha az emberek tovább élnek, az nyugdíjrendszerekre és munkaerőpiacokra is kihat.

A szakértő külön kiemeli az energetikai átállás jelentőségét: a fosszilis energiahordozók szerepe elkerülhetetlenül csökkenni fog, és ezzel együtt új energiaforrások, elsősorban a nukleáris technológiák és az energiatárolási megoldások kerülnek előtérbe.

Azok az országok, amelyek időben lépnek, gazdasági és politikai előnybe kerülhetnek, míg az olaj- és gázexportáló államok súlya mérséklődhet.

A jövő másik meghatározó tényezője a mesterséges intelligencia, a robotika és az űripar. A kvantumtechnológia, az agy–számítógép interfészek és a rakétatechnika fejlődése Demkó szerint új ipari forradalmat indíthat el, amely nemcsak gazdasági, hanem katonai és stratégiai dimenzióban is átrendezi a világot.

A szerző úgy látja: az Egyesült Államok és Kína továbbra is globális kulcsszereplők maradnak, de India, Japán és bizonyos európai országok – megfelelő ipar- és innovációpolitikával – új hatalmi centrumokká válhatnak.

A jövő sikere Demkó szerint azon múlik, hogy mely nemzetek képesek időben felismerni és kihasználni a „technológiai forradalom” kínálta lehetőségeket.

„Aki kimarad ebből az új korszakból, az nem csupán gazdasági, hanem civilizációs hátrányba kerül” – írja Demkó, aki szerint a következő 20–30 év nemcsak kihívásokat, hanem példátlan lehetőségeket is tartogat.



