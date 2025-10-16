Latorcai Csaba: az a jó fejlesztés a Balatonnál, amely az ott élőket és az üdülőket is segíti
2025. október 16. 18:09
Az a jó fejlesztés a Balaton térségében, amely egyaránt hoz fejlődést és életminőség-javulást az év tizenkét hónapjában ott élőknek, de azokat is segíti, akik oda járnak üdülni - jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Balatonfüreden, az Infotér Contech 2025 Konferencián tartott kerekasztal-beszélgetést követően a közmédiának nyilatkozva.
Latorcai Csaba hangsúlyozta: egyre többen választják a Balatont otthonuknak, több mint százezren élnek a Balaton környékén. Őket kell segíteni abban, hogy a megfelelő alapinfrastruktúrák - az ivóvíz, a csatorna, az elektromosság - biztosított legyenek, ezen felül pedig teremteni kell olyan munkalehetőségeket, amelyek biztosítják a tisztességes megélhetést - mondta.
Ha a térségben élők megélhetése és életminősége garantált, akkor garantált az is, hogy lesz a turizmusban és a vendéglátásban is dolgos kéz - emelte ki az államtitkár.
Latorcai Csaba a kerekasztal-beszélgetés során kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány óta a Balaton térségében, leginkább a keleti medencében érzékelhetően megnőtt az életvitelszerűen ott tartózkodók száma. Ezért szükség van az infrastruktúra fejlesztésére is - mutatott rá.
Hozzátette: látni a környező gazdasági centrumokat, az északi parton ez a Veszprém-Balatonfüred tengely, a nyugati medencében Keszthely, míg a déli parton Siófok, vannak azonban olyan partszakaszok, ahol kiemelt figyelmet kell fordítani a munkahelyteremtésre is.
Jelezte: a tárca a szolgálatilakás-építési programmal a közszolgáltatásokat működtetők lakhatási feltételein javít. Ezt a programot később érdemes lehet kiterjeszteni más szakemberhiányos térségekre is - jegyezte meg Latorcai Csaba.
Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítésért felelős helyettes államtitkára azt mondta: a Balaton térségének elérhetősége úton és vasúton is látványosan javult az elmúlt években, és a kerékpárút-hálózatot is fejlesztették.
Kiemelte: a térségben a turisztikai beruházások mellett a hétköznapi életet szolgáló fejlesztésekre is szükség van, hogy működő és élhető városok legyenek a Balatonnál.
Bóka István (Fidesz-KDNP) balatonfüredi polgármester, a Balaton Fejlesztési Tanács társelnöke is arról beszélt: koncentrálni kell azok igényeire, akik egész évben a térségben élnek. Dinamikus fejlődésre, több lábon állásra, valamint a környezetvédelemmel összhangban álló fenntartható fejlődésre van szükség.
Fontosnak nevezte a lakhatási körülmények javítását, mert a lakásárak és a bérleti díjak is magasak a régióban. Ebben segít a szolgálatilakás-építési program, amelyben Balatonfüred is részt vesz - fűzte hozzá Bóka István.
MTI
