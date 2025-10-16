Dömötör Csaba: Brüsszel ma mutatja be az új háborús tervét, amivel hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát

2025. október 16. 15:34

Az Európai Bizottság várhatóan ma mutatja be az új háborús tervét, amivel a brüsszeli vezetők hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát. Mindent alá akarnak rendelni a háborús politikának.

A képviselő elmondta: az Európai Bizottság új háborús terve azt bizonyítja, hogy a brüsszeli vezetők hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát. A brüsszeli liberális szócsőnek nevezett Politico napilap értelmezése szerint az európai országoknak öt évük van arra, hogy felkészüljenek egy háborúra - tette hozzá.

A képviselő közölte: a bemutatott stratégia előírja, hogy a tagállami és uniós költségvetések jelentős részét hadi kiadásokra kell fordítani és a közös brüsszeli beszerzések arányát növelnék a nemzeti közbeszerzések rovására. Ez szerinte azt jelentené, hogy egy fontos tagállami jogkört csorbítanának, hiszen a hadi beszerzések eddig döntően tagállami hatáskörben voltak.

Emlékeztetett: a Pfizer-vakcinák közös uniós beszerzésekor is kiderült, milyen következményekkel járhat ez a megközelítés, amikor "több száz milliárd forintos szállítmányokról SMS-ben tárgyaltak, és a bírósági ítéletek ellenére sem hozták ezeket nyilvánosságra".

Dömötör Csaba szerint a mostani stratégia összhangban van Ursula von der Leyen korábbi költségvetési terveivel, amelyek alapján az Európai Bizottság a következő hétéves időszakban 800 milliárd eurót - azaz mintegy 320 ezer milliárd forintot - különítene el hadikiadásokra. A források jelentős részét az ukrajnai hadszíntérre irányítanák, a közbeszerzéseket pedig kiterjesztenék Ukrajnában gyártott hadi eszközökre is - tette hozzá.

A képviselője szerint mivel az európai gazdaság stagnál, ezeket a programokat csak más források elvonásával tudnák megvalósítani. Ennek érdekében csökkentenék a kohéziós támogatásokat és több mint 20 százalékkal az agrártámogatásokat. "A gazdák pénzét elvennék, hogy Ukrajnának szállított rakétákat vegyenek belőle" - fogalmazott.

Dömötör Csaba kitért arra is, hogy a háborús pszichózis több tagállamban is megjelent: Németországban például a kormánykoalíció a sorkatonaság visszaállításáról tárgyal. Mint mondta, korábban még olyan javaslat is felmerült, hogy sorsolással döntsenek arról, mely fiatalokat hívják be.

"Ruszin-Szendi Romulusz is utalt már arra, hogy ha baj van, akkor mindenkit azonnal berántanak. A brüsszeli cimboráik keresik a bajt, eddig is keresték, és most rátennének egy lapáttal" - mondta.

Hangsúlyozta: "nem akarjuk, hogy Magyarország biztonságáról és a magyar fiatalok jövőjéről Brüsszelben döntsenek". Úgy fogalmazott: akik érzéketlenül elnézik több százezer ukrán fiatal halálát, azok a magyar fiatalok tragédiáját is hasonló közönnyel szemlélnék.

Felidézte: korábban hogy az európai együttműködés legfontosabb vívmánya a béke volt. "Úgy látszik, ezt mára teljesen elfelejtették" - mondta.

Dömötör Csaba arról is beszélt, hogy az Európai Parlament szakbizottságai csütörtökön megszavazták az orosz energiaimport tilalmát, amelyet 2026. január 1-jétől léptetnének életbe. Kifogásolta, hogy a döntés további energiadrágulást és akár ellátási zavarokat okozhat, és mivel az alternatív energiaforrások drágábbak, a többletköltséget az európai - köztük a magyar - családok és vállalkozások fizetnék meg.

"Amit megszavaztak, az nyílt színi merénylet nemcsak a magyar rezsicsökkentés, hanem az egész európai gazdaság ellen" - jelentette ki. Hozzátette: "Magyar Péterék ebben testtársak, hiszen miközben sunyi módon nem nyomtak szavazógombot, brüsszeli kollégáik, az Európai Néppárt képviselői helyettük is megszavazták a tervet."

Dömötör Csaba végül hangsúlyozta: A Fidesz aláírásgyűjtést indított a brüsszeli háborús tervek ellen. A ma bejelentett tervek alapján van egy ezredik okunk arra, hogy aláírjuk. Nem fogjuk feladni Magyarország biztonságát.

MTI/Gondola