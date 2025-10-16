Simicskó István: Az energiaellátás nem ideológiai kérdés

Dr. Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője Moszkvában, az Orosz Energiahét konferenciáján hangsúlyozta: az energiaellátás nem politikai, hanem gazdasági és biztonsági kérdés. A magyarok és a törökök egyaránt a stabil, megfizethető energiaellátás fenntartását tartják közös érdeknek.

Moszkvában, az Orosz Energiahét konferenciáján vett részt Dr. Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter delegációjának tagjaként. A politikus közösségi oldalán számolt be a tárgyalásokról, amelyek során többek között Alekszandr Novakkal, Oroszország energiaügyekért felelős miniszterelnök-helyettesével, valamint Alparslan Bayraktarral, a Török Köztársaság energetikai és természeti erőforrásokért felelős miniszterével folytatott egyeztetéseket.

Simicskó hangsúlyozta: az energiaellátás nem politikai vagy ideológiai kérdés, hanem gazdasági és biztonsági érdek. Mint írta, Magyarország és Törökország egyaránt elkötelezett a stabil és megfizethető energiaellátás mellett, ezért közös cél a Török Áramlat gázvezeték működésének fenntartása.

A KDNP frakcióvezetője rámutatott, hogy Magyarországra idén rekordmennyiségű, több mint hatmilliárd köbméter orosz földgáz érkezett, ami napi 21 millió köbméternek felel meg.

Hangsúlyozta: ez az ellátás kulcsfontosságú az ország energiabiztonsága szempontjából, ezért a jövőben is cél a több forrásból és útvonalon biztosított, stabil és biztonságos energiaellátás megteremtése.

Korábban Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az Európai Unió vezetői továbbra is nyomást gyakorolnak Magyarországra, hogy szüntesse meg energiafüggőségét Oroszországtól, azonban ez jelenleg technikailag lehetetlen. Magyarország nem tud és nem is fog lemondani az Oroszországból érkező olaj- és gázszállításokról – jelentette ki korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Moszkvában megrendezett Orosz Energiahéten.

GK