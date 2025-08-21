Magyar–osztrák nyugdíjtanácsadó napokat szervez a Magyar Államkincstár

Ausztriában dolgozók részére szervez nyugdíjtanácsadást a Magyar Államkincstár és az osztrák nyugdíjbiztosítási szerv, a szeptember 16-án Győrben és a szeptember 17-én Szombathelyen megrendezésre kerülő eseményen várják azokat, akik alkalmazottként vagy vállalkozóként, illetve egyéb jogcímen - például gyermeknevelés, tanulmányok - szereznek nyugdíjjogosultságot a szomszédos országban - közölte a Magyar Államkincstár csütörtökön az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint a rendezvények specialitása, hogy a kihelyezett ügyfélszolgálatokon egyszerre vannak jelen mindkét ország nyugdíjügyintézői, akik segítenek az igénylésben, a jogosultsággal kapcsolatos kérdésekben, és átveszik a szükséges dokumentumokat.
A nagy érdeklődésre tekintettel a részvételhez javasolt előzetesen időpontot foglalni a munkaidőben hívható + 36 1 270 8108 telefonszámon, illetve a konzultacio@allamkincstar.gov.hu e-mail-címen - hívták fel a figyelmet.
A nemzetközi nyugdíjtanácsadó napok bevezetése Magyarország uniós csatlakozásának időpontjára nyúlik vissza, azóta ugyanis folyamatosan emelkedik azoknak a száma, akik Magyarországon kívül az EU más tagállamában is dolgoztak. Az érintettek nyugdíjügyintézését megkönnyítendő a kincstár az elmúlt években a német, az osztrák, a szlovák, a szerb és a román nyugdíj-megállapító szervek részvételével rendezett tanácsadásokat hazánkban és külföldön egyaránt - írták a közleményben.
Bővebb információ az idei rendezvénnyel kapcsolatban a Magyar Államkincstár honlapján található.
