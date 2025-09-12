Magyarországról elhurcolt kora újkori zsidó vallási nyomtatványt adtak vissza az amerikai hatóságok

2025. szeptember 12. 14:02

Magyarországról elhurcolt nagy értékű, kora újkori zsidó vallási nyomtatványt adtak vissza magyar tulajdonba az amerikai hatóságok képviselői New Yorkban szerdán.

A Di Gara-szöveget a magyar főkonzulátuson tartott ceremónián Jay Clayton, New York déli kerületének új szövetségi ügyésze adta át Balázs Gábornak, a budapesti Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem rektorának.

Az ünnepségen Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete a kormány nevében mondott köszönetet az elkötelezettségért, ami a dokumentum visszajuttatásához vezetett, és ami egyben aláhúzza a határon átnyúló együttműködés tartós erejét.

A diplomata rámutatott, hogy a mintegy 500 éves könyv visszajuttatása számos intézmény összefogásának és sok szakember közös munkájának eredménye, jogászoké, tudósoké, valamint kormányzati tisztségviselőké Magyarországon és az Egyesült Államokban, akik egyaránt meggyőződéssel osztották azt a véleményt, hogy "a történelmi igazságnak érvényt kell szerezni, kulturális emlékezet pedig nem veszhet el".

A Di Gara-szöveg a 16. századból származik nevét a készítőről, Giovanni Di Gara velencei héber könyvnyomtatóról kapta.

A két részből álló kiadványt a 19. században egy olasz rabbi, Lelio Della Torre vásárolta meg, majd 1877-ben a budapesti Rabbiképző tulajdonába került. 1944-ben a náci megszállás idején az oktatási intézményt kifosztották, a dokumentumnak pedig nyoma veszett.

2023 márciusában a magyar hatóságok egy ritka könyvekkel foglakozó internetes aukciós oldalon figyeltek fel a könyvre, amelyet 19 ezer dollárért árultak. A New York-i tulajdonos arról számolt be, hogy 1980-ban vásárolta az iratot, amelynek lopott eredetéről nem volt tudomása. Az amerikai hatóságok - a szövetségi belbiztonsági minisztérium közreműködésével - a lopott tárgyat lefoglalták, majd egy bíróság jóváhagyta, hogy az 81 év után visszakerüljön magyar tulajdonba.

mti