Magyarországról elhurcolt kora újkori zsidó vallási nyomtatványt adtak vissza az amerikai hatóságok

Magyarországról elhurcolt nagy értékű, kora újkori zsidó vallási nyomtatványt adtak vissza magyar tulajdonba az amerikai hatóságok képviselői New Yorkban szerdán.
A Di Gara-szöveget a magyar főkonzulátuson tartott ceremónián Jay Clayton, New York déli kerületének új szövetségi ügyésze adta át Balázs Gábornak, a budapesti Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem rektorának.
Az ünnepségen Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete a kormány nevében mondott köszönetet az elkötelezettségért, ami a dokumentum visszajuttatásához vezetett, és ami egyben aláhúzza a határon átnyúló együttműködés tartós erejét.
A diplomata rámutatott, hogy a mintegy 500 éves könyv visszajuttatása számos intézmény összefogásának és sok szakember közös munkájának eredménye, jogászoké, tudósoké, valamint kormányzati tisztségviselőké Magyarországon és az Egyesült Államokban, akik egyaránt meggyőződéssel osztották azt a véleményt, hogy "a történelmi igazságnak érvényt kell szerezni, kulturális emlékezet pedig nem veszhet el".
A Di Gara-szöveg a 16. századból származik nevét a készítőről, Giovanni Di Gara velencei héber könyvnyomtatóról kapta.
A két részből álló kiadványt a 19. században egy olasz rabbi, Lelio Della Torre vásárolta meg, majd 1877-ben a budapesti Rabbiképző tulajdonába került. 1944-ben a náci megszállás idején az oktatási intézményt kifosztották, a dokumentumnak pedig nyoma veszett.
2023 márciusában a magyar hatóságok egy ritka könyvekkel foglakozó internetes aukciós oldalon figyeltek fel a könyvre, amelyet 19 ezer dollárért árultak. A New York-i tulajdonos arról számolt be, hogy 1980-ban vásárolta az iratot, amelynek lopott eredetéről nem volt tudomása. Az amerikai hatóságok - a szövetségi belbiztonsági minisztérium közreműködésével - a lopott tárgyat lefoglalták, majd egy bíróság jóváhagyta, hogy az 81 év után visszakerüljön magyar tulajdonba.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
Egy ukrán apa nem vehetett részt a háború elől az Egyesült Államokba menekült, és ott meggyilkolt lánya temetésén, miután az ukrán hatóságok a hadiállapot miatt megtiltották számára az ország elhagyását. A tragédia újra ráirányította a figyelmet arra, mennyire kegyetlen következményekkel jár a háborús jogrend a hétköznapi családok életében.
Albánia történelmet írt: a közbeszerzések felügyeletét egy mesterséges intelligencia kapta meg. Az új „miniszter” neve Diella, ami albánul „napot” jelent - és valóban, a kormány reményei szerint fényt hoz a közélet legsötétebb zugaiba.
A magyaroknak észben kell tartania, hogy az orosz-ukrán háború csak nekünk a legfontosabb ügy, a világnak nem, "a nagyfiúk" nem csak erről tárgyalnak. A világnak más problémái is vannak, amelyek Oroszországhoz köthetőek, közte a világ energiaellátása - mutatott rá Orbán Viktor.