Csalás miatt vádat emeltek egy nő ellen, aki 23 embert vert át online hirdetésekkel
2025. október 14. 10:36
A Gödöllői Járási Ügyészség több rendbeli csalás miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki egy népszerű online hirdetési oldalon kínált eladásra olyan árucikkeket, amelyekkel valójában soha nem rendelkezett; a nő a 23 sértettől mintegy 900 000 forintot csalt ki - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.
A közlemény szerint a karcagi nő legalább hat alkalommal töltött végrehajtandó szabadságvesztés büntetést különböző csalások elkövetése miatt, legutóbb 2023 márciusában szabadult a börtönből.
A szabadulását követő hónaptól megélhetését ismét interneten elkövetett bűncselekményekből fedezte; módszere az volt, hogy egy népszerű online hirdetési oldalon kínált megvételre nagyon kedvező áron kerti bútorokat, kerti játékokat, mosógépet és más konyhai eszközöket.
A vádlott a meghirdetett termékekkel soha nem rendelkezett, célja kizárólag a termékek vételárának vagy annak egy részének megszerzése volt - írták.
A nő a csalás-sorozathoz rokonai bankszámlaszámát használta, a csalásból származó pénzt pedig az általuk átadott bankkártyákkal vette fel.
A Gödöllői Járási Ügyészség a nőt több rendbeli minősített csalás vétségével, illetve bűntettével vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A bankszámlát és bankkártyákat rendelkezésre bocsátó rokonok gondatlan pénzmosás vétsége miatt felelhetnek, velük szemben pénzbüntetést indítványoz az ügyészség.
Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság dönt - áll a közleményben.
MTI
Címkék:
-
A három magyar város folyóiratainak művelődési akciója önmagában is nagyszerű, ám jelentősége szélesebb: vonzó mintát ad művelődésünk térbeli kiterjesztéséhez.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Azzal, hogy Magyar Péter és Dobrev Klára – továbbá Ilaria Salis – ügyében az Európai Parlament megtagadta a mentelmi jog felfüggesztését, nem jogi, hanem hatalmi döntést hozott! - leplezi le a jogállamiság-ellenes szélsőséget Vejkey Imre.
-
Magyarországon ma már közel egymillió ember él diagnosztizált cukorbetegséggel, és becslések szerint legalább ugyanennyien vannak, akik még nem tudnak a betegségükről. Ez a szám évről évre növekszik, így a diabétesz mára valódi népbetegséggé vált. A megelőzés és az életminőség megőrzésének egyik legfontosabb pillére az egészséges táplálkozás. Erről beszélgettünk Ipsits Anita, táplálkozási szakértővel.
-
A szélsőbal azon taktikája, hogy bődületeseket kell hazudni, és mire a hazugság kiderül, addig is rengeteget rombol, majd a kiderülés után is ott ragad a sár egy része az ártatlan áldozaton, nos ez a taktika aljas, de politikailag hasznos.