Marozsán Wawrinkával csap össze

Marozsán Fábián a háromszoros Grand Slam-győztes Stan Wawrinka, Fucsovics Márton pedig a spanyol Jaume Munar ellen lép pályára a szerdán kezdődő, 9,1 millió dollár (körülbelül 3,05 milliárd forint) összdíjazású sanghaji keménypályás tenisztorna első fordulójában. A világranglistán 57. Marozsán így rövid időn belül két nagy névvel kerül szembe, hétfőn a pekingi viadal negyeddöntőjében két játszmában maradt alul a korábbi világelső olasz Jannik Sinnerrel szemben.
Amennyiben a 25 éves magyar teniszező legyőzi 40 esztendős szabadkártyás riválisát, a legjobb 64 között az ötödik helyen kiemelt amerikai Taylor Fritz vár rá. Az ATP-rangsorban jelenleg 58. Fucsovics karrierje során eddig kétszer nyert, azaz százszázalékos Munar ellen, idén a Winston-Salemben rendezett keménypályás viadal negyeddöntőjében győzte le spanyol riválisát, és ha ezúttal is sikerrel jár, az olasz Flavio Cobollival találkozik a folytatásban.
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
Egy héttel ezelőtt hangzott el a Parlamentben Semjén Zsolt szenvedélyes védőbeszéde az őt sunyi módon pedofíliával vádoló DK-s Arató Gergely felszólalására, amire az ellenzéki sajtó és megmondóemberek egy egész lejárató hecckampányt építettek – valószínűleg külföldi titkosszolgálati segítséggel.
Az Igazságügyi Bizottság hétfő reggel, az Országház Nagy Imre termében tartotta meg idei tizenötödik ülését Vejkey Imre, a testület kereszténydemokrata elnökének vezetésével. Az ülés egyik kiemelt pontja az volt, hogy az ellenzék – élén a Demokratikus Koalícióval – ismét megpróbált politikai tőkét kovácsolni a Szőlő utcai ügy, már rég megcáfolt álhíréből.
Akik ebbe beleszállnak, pontosan tudták, hogy bűncselekményt követnek el, és ennek jogkövetkezménye lesz – szögezte le Orbán Viktor a Harcosok Órája című műsorban, utalva arra, hogy senkit sem lehet bűntelenül pedofil bűncselekmények elkövetelésével vádolni.