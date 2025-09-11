Megtalálták a Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista elleni merénylethez használt fegyvert
2025. szeptember 11. 19:04
Megtalálták a Charlie Kirk konzervatív politikai aktivista elleni merénylethez használt fegyvert - közölte a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) képviselője a Utah Valley Egyetemen tartott sajtótájékoztatón csütörtökön.
Robert Bohls, az FBI-nak a nyomozással megbízott különleges ügynöke a helyi idő szerint reggeli sajtótájékoztatón elmondta, hogy a fegyvert, egy nagy erejű tolózáras puskát egy közeli erdős területen találtak meg.
Arról is beszámolt, hogy van felvétellel a gyanúsítottról, akit "egyetemista korúnak" írt le. Közölte, hogy találtak egy cipőt, és azonosítottak tenyér- és alsókarlenyomatot.
Az FBI-illetékes elmondta, hogy mostanra behatárolták a gyanúsított mozgást a támadást követően. Ennek alapján a gyanúsított a merénylet elkövetésére használt háztetőt elhagyva egy lakónegyeden keresztül menekült el.
A hatóságok arra kérték a helyi lakosságot, hogy információkkal segítsék a nyomozást, és hatékony, juttassák el ingatlanjuk térfigyelő kameráinak felvételeit elemzésére.
Donald Trump elnök a szeptember 11-i terrortámadások 24. évfordulóján, a Pentagon előtt mondott beszédét Charlie Kirkről tartott megemlékezéssel, és bejelentette, hogy posztumusz az elnöki kitüntetést az Elnöki Szabadságérmet (Presidential Medal of Freedom) adományozza a meggyilkolt konzervatív közéleti személyiségnek.
Charlie Kirkre Orem városban, a Utah Valley Egyetemen rendezett hallgatói eseményen lőtt rá a merénylő mintegy 200 méter távolságból helyi idő szerint csütörtökön nem sokkal déli 12 óra után.
A konzervatív aktivista az egyetemi központi téren egy nyitott sátor alatt felállított színpadon ült, és az összegyűlt több száz egyetemi hallgatónak beszélt, amikor a lövés eldördült, és a lövedék a nyakán eltalálta.
Magánautóval vitték egy közeli kórházba, életét már nem tudták megmenteni.
A halálhírt Trump elnök be közösségi oldalán, amivel egy időben azt közölte, hogy Charlie Kirk emlékére vasárnap estig félárbocra eresztik az amerikai nemzeti zászlót a középületeken.
Charlie Kirk a Turning Point USA (TPUSA) nevű szervezet alapítójaként vált ismertté. Egy társával 2012-ben, 19 évesen hozta létre annak érdekében, hogy az amerikai egyetemeken, középiskolákban platformot biztosítsanak a konzervatív elképzelések kifejtésére és megvitatására. Jelenleg mintegy 3100 amerikai oktatási intézményben működik helyi TPUSA-csoport.
MTI
Címkék:
-
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
-
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
-
Mert nem csak az a bűnös, aki végül meghúzza a ravaszt, hanem az is, aki a – jellemzően mentálisan sérült embereket – az erkölcsi szakadék mélyére taszítja.
-
Az őszi szezon első Kereszténydemokrata Estjének vendége Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos volt.
-
Valódi háborús beszédet mondott szerdán az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke - csak az európai uniós ügyek felelős miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.