Soltész Miklós: nehéz körülmények között is lehet eredményt elérni
2025. szeptember 11. 15:34
A nagyon nehéz körülmények ellenére is lehet eredményeket elérni, erre példa, hogy tornacsarnok épült a csurgói református gimnáziumban - közölte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön Csurgón.
 
Soltész Miklós a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium megújult és kibővített tornacsarnokának avatásán arról beszél. hogy négy évvel ezelőtt adták át az intézmény sportcsarnokát, amelyet a legtöbb öltözővel és kiszolgáló helyiségekkel bővítettek. A helyszínen pedig nemcsak a sportnak, de a táncnak és a közösségi alkalmaknak is helyet ad.
 
Felidézte, hogy a gimnázium még a legnehezebb időszakokban, így a második világháború idején is képes volt fejlődni, akkor új emeletet építettek az intézményre. Egy nagyon nehéz és nagyon veszélyes időszak volt, mégis volt Magyarországnak és a református közösségnek ereje, hogy építsen, ez pedig minden körülmények között a küzdeni akarás és alkotás vágyának üzenete - mondta.
 
Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy csaknem egy évtizede határozták meg, hogy felújítják a gimnáziumot, illetve tornacsarnokot építenek, és a nagyon nehéz körülmények között ez utóbbit mostanra sikerült megvalósítani. " Mi az a közösség vagyunk, amelyik ha valamit, akkor azt be is tartja "
- jegyezte meg, hozzátéve, hogy mindehhez kitartásra, türelemre és összefogásra is szükség volt.
 
Szászfalvi László, a térség fideszes országgyűlési képviselője is arra utal, hogy évtizedes álmot sikerült megvalósítani azzal, hogy megépült a tornacsarnok, amely a legtöbb kiszolgáló helyiségeivel bővült. Az összefogásnak és a csapatmunkának az elmúlt 7-8 esztendőben összesen 1,2 milliárd forint fejlesztés valósult meg az iskolában - tette hozzá.
 
Fekete Istvánné, az intézmény főigazgatója közölte, hogy az öltözők és a kiszolgáló helyiségek közelében 200 négyzetméteres bővítést jelentenek. A csarnok pedig az iskolai testnevelés mellett a kézilabda-utánpótlásnak is helyet biztosít.
 
Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházkerület esperese egyebek mellett azt mondta: a sportcsarnok nemcsak egy építmény, hanem a fegyelem, a kitartás, a csapatmunka kultúrájának is helyet ad.
MTI
Címkék:
  • Fellöktek egy újságírót – na és?
    A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
  • Krajsovszky Gábor: Neobolsevizmus és kereszténység harca ma Magyarországon
    Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
MTI Hírfelhasználó