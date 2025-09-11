Soltész Miklós: nehéz körülmények között is lehet eredményt elérni
2025. szeptember 11. 15:34
A nagyon nehéz körülmények ellenére is lehet eredményeket elérni, erre példa, hogy tornacsarnok épült a csurgói református gimnáziumban - közölte a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön Csurgón.
Soltész Miklós a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium megújult és kibővített tornacsarnokának avatásán arról beszél. hogy négy évvel ezelőtt adták át az intézmény sportcsarnokát, amelyet a legtöbb öltözővel és kiszolgáló helyiségekkel bővítettek. A helyszínen pedig nemcsak a sportnak, de a táncnak és a közösségi alkalmaknak is helyet ad.
Felidézte, hogy a gimnázium még a legnehezebb időszakokban, így a második világháború idején is képes volt fejlődni, akkor új emeletet építettek az intézményre. Egy nagyon nehéz és nagyon veszélyes időszak volt, mégis volt Magyarországnak és a református közösségnek ereje, hogy építsen, ez pedig minden körülmények között a küzdeni akarás és alkotás vágyának üzenete - mondta.
Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy csaknem egy évtizede határozták meg, hogy felújítják a gimnáziumot, illetve tornacsarnokot építenek, és a nagyon nehéz körülmények között ez utóbbit mostanra sikerült megvalósítani. " Mi az a közösség vagyunk, amelyik ha valamit, akkor azt be is tartja "
- jegyezte meg, hozzátéve, hogy mindehhez kitartásra, türelemre és összefogásra is szükség volt.
Szászfalvi László, a térség fideszes országgyűlési képviselője is arra utal, hogy évtizedes álmot sikerült megvalósítani azzal, hogy megépült a tornacsarnok, amely a legtöbb kiszolgáló helyiségeivel bővült. Az összefogásnak és a csapatmunkának az elmúlt 7-8 esztendőben összesen 1,2 milliárd forint fejlesztés valósult meg az iskolában - tette hozzá.
Fekete Istvánné, az intézmény főigazgatója közölte, hogy az öltözők és a kiszolgáló helyiségek közelében 200 négyzetméteres bővítést jelentenek. A csarnok pedig az iskolai testnevelés mellett a kézilabda-utánpótlásnak is helyet biztosít.
Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházkerület esperese egyebek mellett azt mondta: a sportcsarnok nemcsak egy építmény, hanem a fegyelem, a kitartás, a csapatmunka kultúrájának is helyet ad.
MTI
