Megválasztották a 2025-ös Év Erdei Kerékpárútját - a Vértes lett a bringások kedvence!
2025. október 7. 10:36
Véget ért az Országos Erdészeti Egyesület szavazása, amelyen az ország legkedveltebb erdei kerékpárútját keresték: a 2025-ös Év Erdei Kerékpárútja címet a Vértesben kanyargó Szárliget–Csákvár szakasz nyerte el. A közönségszavazáson a természetjárás és a fenntartható turizmus szerelmesei döntöttek, a Vértes szívében vezető árnyas útvonal pedig gyönyörű panorámájával és különleges látnivalóival hódított.
A közönség öt, döntőbe került útvonal egyikére adhatta le szavazatát, az idén immár ötödik alkalommal.
A nyertes útvonal a Vértes szívében vezet végig, árnyas erdei ösvények és hosszú gurulások teszik felejthetetlenné. Útközben a Szálláskúti Vadászház melletti katonai emlékmű, régi kőfejtők sziklafalai, a Fáni-völgy vagy az Ördögszószék sziklája is megcsodálható - írták a közleményben.
Szoros versenyben a második helyen a Szántódpuszta-Jabapuszta útvonal végzett, amely a Balaton közelségével és nyugalmas hangulatával hódított, és az utolsó napig vezetett a szavazásban. A harmadik helyezett a Pilismarót - Kétbükkfa-nyereg szakasza lett, a Dunakanyar egyik legszebb erdei bringás élményével - közölték.
Az OEE programjának célja, hogy a fenntartható erdőgazdálkodást minél szélesebb körben bemutassa, az aktív életmód népszerűsítése mellett pedig a biztonság és a természet megőrzése érdekében felhívja a figyelmet az erdőben történő kerékpáros kikapcsolódás írott és íratlan szabályaira. Ezzel kapcsolatban az OEE kiadványt is megjelentetett Tudatos Kerékpározás Magyarország Erdeiben címmel, mely ingyenesen letölthető az egyesület honlapjáról.
Tavaly a Bakonyerdő Zrt. kezelésében lévő Farkasgyepű-Bakonybél közötti szakasz, 2023-ban a szolnoki Széchenyi Ökoturisztikai Parkerdőben tekergő bicikliút nyerte el az Év Erdei Kerékpárútja címet.
MTI/Gondola
