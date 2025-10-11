Megvásárolta a miskolci önkormányzat az egykori Diósgyőri Acélművek területének egyharmadát

2025. október 11. 16:08

Miskolc városa megvásárolta az egykori Diósgyőri Acélművek (DAM) területének egyharmadát, amely magában foglalja többek közt az úthálózatot is - közölte a borsodi vármegyeszékhely önkormányzata pénteken az MTI-vel.

Azt írták, a tranzakció a végelszámolás alatt álló ÖKO FERR Kft. vagyonelemei közül valósult meg, a megállapodás a Bükk Városa Program keretében kormányzati támogatásával jött létre.

Hozzátették, a város hosszú évtizedek után saját kezébe veheti a több, mint száz hektáros iparterület jövőjének alakítását.

Közölték, a tulajdonszerzéssel Miskolc olyan jogi és fizikai pozíciót szerzett, amely lehetővé teszi azt, hogy a város végre rendezze, fejlessze és fokozatosan új funkciókkal lássa el az egykori ipari zónát.

Úgy fogalmaztak, a döntés fordulópontot jelent Miskolc életében, mert a város már nem külső szemlélője, hanem aktív alakítója lehet a DAM terület jövőjének.

Az önkormányzat célja, hogy a terület rendezése során egyszerre érvényesüljenek a gazdasági, környezetvédelmi és városfejlesztési szempontok.

A fejlesztési koncepció szerint, a jelenleg is működő ipari tevékenységek számára korszerű, környezettudatos fejlesztésekre nyílik lehetőség, míg a terület más részei a Szinva zöld folyosójához és a városi szövethez kapcsolódva közösségi, rekreációs és városias funkciókat kaphatnak.

A cél egy olyan többfunkciós, fenntartható városi tér kialakítása, amely hosszú távon is hozzájárul Miskolc gazdasági és társadalmi megerősödéséhez.

A közleményben idézik Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület-Fidesz-KDNP) miskolci polgármestert, aki úgy fogalmazott, a DAM területének megvásárlása nem a folyamat lezárása, hanem egy hosszútávú, következetes fejlesztés kezdete.

"A döntés új lehetőséget teremt arra, hogy Miskolc évtizedek után végre rendezett, biztonságos és értékteremtő módon hasznosítsa a város szívében fekvő, egyedülálló adottságú iparterületet" - mondta a városvezető.

Az önkormányzat közölte, a lépéssel Miskolc nemcsak tulajdont, hanem jövőt is nyert és a város múltjának egyik meghatározó helyszíne a fenntartható fejlődés egyik kulcsterületévé válhat.

MTI