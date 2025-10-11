A Magyar Amerikai Koalíció éves kitüntetése - ötvenhatosaink kapták

Az 56-os forradalom után az Egyesült Államokba emigrált magyarok kapták meg a Magyar Amerikai Koalíció éves kitüntetését, amelyet a szervezet gáláján adtak át.

Az amerikai magyar diaszpóra ernyőszervezetének elismerését az 1937-ben született Várallyay Gyula mérnök, író az 56-os forradalom szellemiségének fenntartásáért, míg az 1957 óta tengerentúlon élő, 1928-as születésű Ábrahám András mikrobiológus a magyar kultúra és közösség támogatásáért kapta meg. Mindketten aktív tagjai voltak az emigráns magyar közösségnek az elmúlt évtizedekben.

Elismerést kapott a Minnesotai Magyarok szervezete is, amely 133 éve szervezi az Egyesült Államok északi szövetségi államában élő magyarok közösségi életét.

Lauer-Rice Andrea, a Magyar Amerikai Koalíció elnöke beszámolt arról, hogy szervezetük ösztöndíjaira - amelyekből amerikai, illetve magyarországi tanulmányokat támogatnak, valamint washingtoni gyakornoki programot tartanak fenn - 2025-ben rekordszámúan jelentkeztek. Hangsúlyozta, hogy az éves gálaest bevételét az ösztöndíjak működtetésére fordítják.

A szervezet vezetője egyben bejelentette, hogy az Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulójára kiemelten készülnek 2026-ban, és a tervek szerint a washingtoni Kongresszusi Könyvtárban rendezik a hivatalos ünnepséget április végén.

Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete köszöntőjében szintén megemlékezett az Egyesült Államok közelgő negyed évezredes évfordulójáról, és hangsúlyozta, hogy a magyarok szeretnének együtt ünnepelni az amerikaiakkal, azt is bemutatva, hogy miként, milyen személyes teljesítmények által járultak hozzá Amerika elmúlt 250 évéhez.

Az esemény egyik díszvendége volt George Pataky, New York állam magyar származású korábbi kormányzója, aki az MTI-nek adott nyilatkozatban kiemelte a Magyar Amerikai Koalíció tevékenységének fontosságát az Egyesült Államokban működő magyar szervezetek összefogásában, valamint a Kárpát-medencei magyar kisebbségek támogatásában. A magyar-amerikai kapcsolatokkal kapcsolatban kijelentette, hogy "Amerikának és Magyarországnak barátnak kell lennie, az új amerikai kormány pedig itt Washingtonban barátságban akar lenni a magyar kormánnyal és a magyar emberekkel".

Az amerikai magyar szervezet esemény további amerikai közéleti személyiségek is részt vettek, köztük korábbi diplomaták.

